So ist der Tod: Wenn er Menschen spät einholt oder sogar sehr spät, wenn er ihnen zum Beispiel 96 Jahre lässt, dann kann er es sich zuletzt doch nicht nehmen lassen, den Hinterbliebenen seine Macht zu zeigen. Die Tatsache, dass in den Reihen der Trauernden nicht so sehr diejenigen auffallen, die da sind – sondern jene, die nicht mehr da sind. Die die Welt einmal für unsterblich hielt und die doch einfach starben: Willy Brandt. Siegfried Lenz. Karl Popper.

Loki.

Ein beeindruckendes und doch von der Zeit ausgedünntes Aufgebot ist gekommen, um an diesem strahlenden Novembermontag in Hamburg Abschied von Helmut Schmidt zu nehmen. Von einem, den die Welt für unsterblich hielt. Hält.

Da sind Helmut Schmidts Tochter Susanne und seine Lebensgefährtin Ruth Loah. Da sind die Bundesminister, eng aneinandergedrängt in den Kirchenbänken, als könnte kein Flüchtling sie entzweien. Da sind Martin Schulz und Jean-Claude Juncker aus Brüssel, da ist Joachim Gauck, da ist Angela Merkel, die unendlich erschöpft aussieht oder unendlich traurig oder vielleicht beides.

Da sind so viele, die man fast vergessen hatte oder vergessen wollte. Und Menschen, die jenseits des Protokolls still gealtert sind, Gerhard Schröder, mit Gewittergesicht und rundem Rücken, Bettina Wulff, wieder an der Seite ihres Mannes Christian, Philipp Rösler, einst Hoffnung der FDP, als die FDP noch Hoffnungen hatte.

Ein breiter Sonnenstrahl fällt durch das Fenster von St. Michaelis und tastet sich während des Staatsakts, einem Scheinwerfer gleich, von Gesicht zu Gesicht. Von Lücke zu Lücke, das auch.

Und so fallen im Michel vor allem zwei Männer auf, egal, wo das Licht gerade ruht: Valéry Giscard d’Estaing, durch den sein hohes Alter fast hindurchschimmert, und Henry Kissinger, den die Jahre kleiner gemacht haben als alle Männer um ihn herum. Zwei Freunde Schmidts, die längst ein Alter erreicht haben, in dem sich Menschen zum Geburtstag wünschen, den anderen zu überleben. Als Letzter der Letzten zu sterben.

Helmut Schmidt war, in diesem Sinne, der Erste der Letzten. Für Hamburg, für Deutschland war er der Letzte seiner Art.

Es ist ein eiskalter Herbsttag, als die Welt Abschied vom Altkanzler nimmt. Hamburg fühlt sich anders an als sonst. Stiller. Heller. Das Viertel um die Hauptkirche St. Michaelis, die die Hamburger nur "den Michel" nennen, als wäre sie einer von ihnen, ist weiträumig abgesperrt. Dort, wo Passanten an der sechsspurigen Straße sonst rufen müssen, um sich zu verständigen, schweigt die Stadt.

Die Ampelknöpfe müssen Fußgänger heute nicht betätigen, es fährt eh kein Auto, und was auf den Knöpfen steht, nimmt auf einmal einen eigenartigen Sinn an: "Bitte berühren".