Inhalt Seite 1 — Beim Knobeln zuckt’s Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als er das Donnern hört und begreift, dass er mit seinem Snowboard gerade in eine Lawine gerät, sorgt sich der damals 25-jährige Sportstudent zuerst um sein nagelneues Skioutfit. Das wird nun wohl zerstört werden. Dann reißen seine Erinnerungen ab. Den Rest muss er sich von anderen erzählen lassen: 15 Minuten dauert es, bis sein Freund ihn unter den Schneemassen ausgegraben und ihn erfolgreich wiederbelebt hat. Eine Ewigkeit für das Gehirn, das dringend Sauerstoff brauchte. Sein Unfall in den Alpen sollte seltsame Folgen haben – aus der die Wissenschaft Erstaunliches lernen konnte.

Normalerweise gewinnt die Medizin ihr Wissen in Laboren, mit Tierversuchen und kontrollierten Studien an Menschen. Doch anders als in der Physik, in der sich vieles gut messen lässt, bleiben medizinische Erkenntnisse oft nur gut begründete Annahmen. Die Kernspintomografie liefert zwar detaillierte Schnappschüsse vom Gehirn, aber in Wirklichkeit misst es eben nicht das Denken selbst. Hirnforscher sind deshalb für jeden Hinweis dankbar, der ihre Thesen untermauert. Besonders begehrt sind außergewöhnliche Fälle, die die Wissenslücken schließen. Es sind die Goldnuggets der Hirnforschung. Dem Sturz von Dorian (seinen wahren Namen möchte er lieber nicht in der Zeitung lesen) folgte so ein goldener Erkenntnismoment. "Krampfanfälle durch Sudoku-Lösen" titelte das Fachblatt Jama Neurology.

Nach dem Unfall funktionierte fast nichts mehr in Dorians Körper. Sein Gehirn arbeitete zwar noch, er wusste auch noch, wie Bewegungen ablaufen müssten, aber seine Muskeln reagierten nicht mehr auf willkürliche Befehle. Sie hatten ein Eigenleben entwickelt, Spieler und Gegenspieler erhielten zeitgleich Nervenimpulse und zuckten. Fast unmerklich stellte sich noch etwas anderes ein.

"Weil sich die Muskeln von Anfang an unwillkürlich zusammenzogen, war mir die eine Besonderheit zunächst nicht aufgefallen", erinnert sich Dorian zwei Jahre später. Er antwortet schriftlich auf Fragen, denn er kann immer noch nicht wieder richtig sprechen. In der Rehaklinik löste Dorian Sudoku-Rätsel, da zuckte plötzlich sein linker Arm. Und je intensiver er grübelte, desto stärker wurde das Zucken. Plötzlich setzte ein großer, epileptischer Krampfanfall ein.

Die Ärzte wurden neugierig. Sudoku ist ein zweidimensionales Rechenrätsel, mit Zahlenfeldern in horizontaler und vertikaler Richtung. Im Gehirn werden solche Muster im oder nahe dem Zentrum für dreidimensionale Wahrnehmung vor allem im rechten Scheitellappen verarbeitet.

Auch bei Dorian – allerdings, so zeigten Untersuchungen, nicht ganz so kontrolliert. Wenn das Gehirn des Studenten sich auf die Linien des Sudoku-Rätsels konzentriert, feuern die Neuronen hier und in angrenzenden Gebieten im zentralen Scheitellappen. Doch sein Hirn kann an dieser Stelle Erregungen nicht mehr stoppen, sie breiten sich im Gehirn aus, und dann setzt ein Krampfanfall ein.

Normalerweise werden solche überschießenden Erregungen im Keim erstickt, von den sogenannten U-Fasern. Doch diese neuronale Bremse, so die gut begründete Annahme, reagiert empfindlich auf Sauerstoffmangel. Die U-Fasern sterben dann. Bei Dorian feuern Millionen Nervenfasern ungehemmt, alle möglichen Areale werden synchron aktiviert. Der Körper zuckt unwillkürlich, ein epileptischer Anfall.

Alle Aufgaben, bei denen das Gehirn mit horizontalen und vertikalen Linien zurechtkommen muss, sind für Dorian problematisch: Exceltabellen bearbeiten, Kreuzworträtsel lösen, Scrabble spielen oder nach Noten auf dem Klavier spielen. Im Alltag tauchen fortwährend Linien auf. "Aber durch den zuckenden linken Arm weiß ich ja, wann es kritisch wird", schreibt Dorian, "eigentlich ganz praktisch." 3D sei kein Problem. "Wenn ich allerdings etwas dreidimensional zeichnen will, wird es schon doof, weil dann die Linien kommen und ich auch noch die Feinmotorik in der Hand kontrollieren muss." In der Reha trainierte er sechs Monate lang, seine Gedanken um die empfindlichen Hirnareale herumzusteuern. Damit kann Dorian jetzt potenzielle Epilepsie-Herde im Notfall "kühlen".