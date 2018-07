Ausgerechnet den Familiennamen Mohr muss der Soldat tragen, der seine Wehrpflicht in Deutsch-Südwest abdient. Er hat im Leben noch wenig gesehen außer seiner Heimat Pappenheim an der Altmühl und landet jetzt an einer überraschend nebligen und kühlen Wüstenküste. Einheimische "Kruboys" tragen die weißen Passagiere huckepack durch die Brandung ans Land, nur so geht es. Die weißen Herren und ihre dunklen Knechte ergeben zusammen ein ebenso komisches wie trauriges Ensemble.

Die Erinnerung an die kurze, marginale, aber durchaus gewalttätige deutsche Kolonialgeschichte hat schon eine ganze Reihe von Romanen inspiriert, von Uwe Timms Morenga über Thomas von Steinaeckers Schutzgebiet bis zu Christian Krachts Imperium. Ludwig Fels, österreichischer Schriftsteller des Jahrgangs 1946 und vor allem als Lyriker bekannt, hat für seinen Roman Hottentottenwerft ebenfalls diese Perspektive des deutschen Neuankömmlings gewählt, der, an sich nicht bösartig und voller Verlangen, die deutsche Kultur in die Ferne zu verpflanzen, eine zunächst eher skurrile Figur abgibt, bevor die Konflikte, die nicht ausbleiben, seine härtere Seite zum Vorschein bringen. Mohr ist ein noch kindlich ungeprägter Mensch, der liebevoll-ehrerbietige Briefe an seine Mutter schreibt, welche er siezt. Alsbald findet er sich auf einer Militär-Expedition ins Hinterland wieder, getarnt als freundschaftlicher Besuch. Dort wollen die deutschen Farmer, die sich in Orten mit Namen wie Gutwetterdorf, Drachensturz, Liebes Elend, Alkbad oder Rosenhag niedergelassen haben, ihre Ansprüche auf frisches Weideland gegen die Einheimischen durchsetzen, möglichst im Guten – aber sie können auch anders.

Mohr verliebt sich, wie sein unreifes Naturell es nahelegt, in eine schwarze Schöne namens Hulette, die er kaum zu Gesicht bekommen hat und trotzdem vom Fleck weg heiraten will. Dieser arglose Wunsch kollidiert allerdings mit der politischen Lage vor Ort. Hulette ist Enkelin von Kaptein Abramus Ximenz, Oberhaupt der rebellischen Kiphkha, der sie als eine Art Unterpfand zu den Weißen geschickt hat. Der Kaptein beherrscht Deutsch in Wort und Schrift, dazu hat er, was der Gegenseite abgeht, die Gabe der Ironie. Dem Hauptmann Suck, dem Leiter der Expedition, seinem "fernen Freund", schreibt er; "Wir haben unsern Frieden geschlossen, der mir hoch und heilig ist. Wir werden unsern Rindern ein paar Worte in deutscher Sprache beibringen, damit sie sagen können, wem sie gehören ..." Unabhängig davon, für wie wahrscheinlich man die Gestalt dieses weisen Führers hält, der in abgelegten Kleidern der Europäer einhergeht und dennoch seine Würde wahrt – er ist die interessanteste Figur des Buchs. Und es gibt eine ganze Palette weiterer scharf und lebhaft umrissener Personen: den "Bastard" Waddie, von Schwarzen und Weißen gleichermaßen verachtet und darüber zum wachsamen Zyniker geworden; oder die Damen Suck und Artinghofer, in deren blasierter Dummheit der Kolonialismus sich noch hässlicher zeigt als in der Grobschlächtigkeit ihrer Männer. Diese Schwarzen sind ja noch schlimmer als die Sozialisten daheim in Unna! Sie, die Damen, machen dem Leser sinnfällig, wie das widersprüchliche Zugleich von zivilisatorischer Mission und Barbarei sich in der Praxis gestaltet.

Gegen das Ende zu jedoch galoppiert dem Autor der Plot davon. Nachdem Mohr das Massaker an den Kiphkha gesehen hat, das unvermeidlich war, wechselt er die Seiten, schnappt sich die knapp überlebende Hulette, erfährt mit ihr ein paar Stunden des großen Glücks und eröffnet das Feuer auf seine Landsleute. Jetzt darf auch Hulette den Mund aufmachen und ruft "Jawollja!" Einem Phantasma sollte man nicht die Gabe der Rede verleihen. Plötzlich übernimmt Karl May die Regie, für den die Logik des Märchens in Ordnung war, denn seine Bücher handelten von Ländern, die zu erobern die Deutschen anderen überlassen mussten. Gekreuzt mit der echten blutigen Historie ergibt sich ein wunderlicher Zwitter.

