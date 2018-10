Der Philosoph

Viele Menschen wünschen sich Stabilität, keinerlei Veränderung. Die Moderne hat uns ein versichertes Leben versprochen, ein Leben in Angstfreiheit. Wir verlangen von Technik, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, dass sie eine heile Welt schaffen. Sowie es nur einen Kratzer an diesem Bild gibt, explodiert die Angst: Denn je größer das Versprechen von Sicherheit, desto lauter die Angst, wenn die Sicherheit infrage steht. Das erleben wir derzeit.

In Wahrheit gibt es ein Leben ohne Angst natürlich nicht. Es gibt keine absolute Sicherheit. Jedes Nachdenken legt das nahe. Angst ist auch gut, sie ist eine Gabe der Natur. Es gibt Menschen, die aufgrund eines genetischen Defekts keine Angst erleben können. Auf die muss permanent jemand achtgeben, weil sie keinerlei Sinn für Gefahr haben. Sie laufen einfach so auf die Straße. Wer angstfrei leben will, dem kann man nur viel Glück wünschen.

Wilhelm Schmid 62, lebt als freier Philosoph in Berlin und lehrt an der Universität Erfurt.

Wirklich schlimm ist nur die Angst vor der Angst. "Akzeptiere grundsätzlich, dass es in deinem Leben Angst gibt" – das halte ich aus philosophischer Sicht für den ersten Schritt einer sinnvollen Angsttherapie. Dann erträgst du sie auch besser, wenn sie kommt. Es wird immer wieder gute Gründe für Angst geben. Wir müssen sie als etwas Notwendiges in unser Leben einbauen.

Wenn wir dann Angst haben, sollten wir uns fragen: Gibt es reale Gründe dafür? Wenn ja: Ist die Angst nicht in Ordnung? Wieso meine ich, angstfrei leben zu können? Angst kann lähmen, das Denken überwältigen. Sie ist auch kräfteraubend. Wir brauchen Instrumente, mit denen wir uns wieder fangen können. Für meine Begriffe haben wir dafür zwei. Zum einen: Gewohnheiten. Wenn wir uns in gewohnten Bahnen bewegen, fühlen wir uns geborgen, schaffen uns Rückzugsraum. Der umgangssprachliche Ausdruck hierfür ist: Das Leben geht weiter. Und zum Zweiten hilft Schönheit. Jeder Mensch kennt etwas Schönes. Freundschaft, Lektüre, Ausstellungen, was auch immer. Das muss man für sich definieren und dann suchen. Schönheit spendet Kraft.

Die Erzieherin

Was meistens hilft, ist Ablenkung. Wenn man mit Kindern arbeitet, hat man oft mit Ängsten zu tun. Um die heftigste, die Trennungsangst, geht es gleich bei der Eingewöhnung. Das klappt gut, wenn die Kinder schon mal weg von den Eltern waren und darauf vertrauen: Die kommen wieder. Aber bei den ganz Kleinen ist das manchmal hart. Trennungsangst ist ja was Existenzielles. Ich hatte mal einen, der mich angekotzt hat vor Aufregung. Normalerweise bleiben die Eltern am ersten Tag dabei, später schicken wir sie dann nach ein paar Stunden weg. Aber die Eltern dürfen nicht einfach verschwinden. Die müssen Tschüss sagen. Klar ist auch, dass die Kinder dann reagieren und heulen.

Es gibt kein Rezept dafür, wie man ein Kind beruhigt, nichts, bei dem man sagen kann: Das funktioniert immer. Den einen stellst du eine Murmelbahn hin, dann macht’s klingkling, und alles ist gut. Die anderen brauchen ihren Schnuller, ihr Kuscheltuch. Es gibt auch Kinder, die sich von uns nicht anfassen lassen. Ich erinnere mich an ein Mädchen, die hat geschrien und geschrien – bis ein größerer Junge sie im Hof herumgefahren hat.

Xemal Schweizer 46, ist Sozialpädagogin und arbeitet seit 24 Jahren mit Kindern.

Ältere Kinder haben andere Ängste. Zum Beispiel Angst voreinander. Wir hatten vor Ewigkeiten mal einen Jungen, der alle Mädchen platt gehauen hat, die hatten Schiss vor dem. Ich hab dann zu einer gesagt: Jetzt wehr dich halt mal! Ich bleib hier – und du wehrst dich. Und dann hat sie den vermöbelt. Seitdem war Ruhe. Super. Das Mädchen ist heute ’ne ganz Tolle, die in der Welt rumreist.

Der Skispringer

So eine totale Angst, bei der man nur noch die Augen zumacht, sich auf dem Boden zusammenkrümmt und hofft, dass es vorbeigeht, hatte ich noch nie in meinem Leben. Zum Glück! Doch natürlich hatte ich als Skispringer immer wieder mal ordentlich Angst – manchmal war sie zu groß, um zu springen. Wenn ich das ungute Gefühl hatte, nicht alles unter Kontrolle zu haben, bin ich die Sprungschanze gar nicht erst hoch- oder gleich wieder heruntergestiegen.

Angst entsteht, glaube ich, in Situationen, die neu sind, ungewohnt, die man so noch nicht gemeistert hat. Wenn man in eine Nebelwand springen muss, zum Beispiel, oder wenn der Wind böig ist oder extrem stark. Wir haben immer diesen Scherz gemacht, wenn die Flaggen an der Schanze regelrecht standen im Wind: "Wer hat denn heute wieder die Blechfahnen aufgestellt?" Aber wenn man dann oben auf dem Balken sitzt, ist es gar nicht so witzig. Die Gefahr ist, dass im Flug die Strömung unter den Skiern abreißt. Wenn man das nicht bis zur Landung wieder in den Griff bekommen hat, kann man stürzen. Es sind schon Leute dadurch gestorben. Wir haben keinen Airbag. Um uns herum ist nichts, was uns in diesem Fall schützt. Der einzige Schutz, den wir haben, ist eben unsere Angst. Sie bewahrt uns davor, zu viel zu riskieren.

Sven Hannawald 41, gewann als Skispringer die Vierschanzentournee.

Man sollte seiner Angst also vertrauen. Das ist wichtig. Das heißt aber nicht, dass das, was uns Angst macht, unverrückbar ist. Man kann mit seiner Angst arbeiten, mit ihr trainieren. Indem man Schritt für Schritt ein klein wenig mehr wagt und immer wieder aufs Neue merkt: "Huch! Ist ja gut gegangen." Denn hat unser Körper diese Erfahrung einmal gemacht, merkt er sich das. Und dann ist die Angst beim nächsten Mal gleich schon etwas kleiner.