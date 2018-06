Radfahrer sind arm dran, vor allem Radfahrer, die in den baumreichen Gegenden dieser Stadt unterwegs sind. Kaum einer unter ihnen, der in den letzten Wochen nicht einmal gefährlich gerutscht oder gar gestürzt wäre. Und sich nun, wenn er Glück hatte, mit schmerzgepeinigter Miene und gruftigem Stöhnen fortbewegt. Bis ihm ein anderer Radler ganz ähnlich entgegenkommt: "Laub?" – "Laub!" – "Diese Schweine!"

Wir würden es natürlich nie so verkürzt ausdrücken. Aber es scheint unter Leuten, die im Herbst ihren Fußwegabschnitt vom Laub befreien, tatsächlich einen Trend zu geben: Erst kehren sie die Blätter zusammen, von Hand oder, sofern sie das nötig haben, mit einem Gehör und Herz erfrischenden Laubpuster. Und dann schieben sie das mühsam zusammengekehrte Laub, schwupps, einfach auf die Fahrbahn. Wo es im besten Fall vom Wind und von vorbeifahrenden Autos wieder auf den Fußweg gewirbelt wird, um tags drauf erneut zusammengefegt zu werden. Der teure Laubpuster muss sich schließlich rentieren.

Im schlimmeren Fall aber regnet es, und aus den bunten Blättern entsteht eine schmierige Rutschbahn, eine tückische Falle vor allem für die sich dicht am Fahrbahnrand bewegenden Radfahrer.

Es ist wohl nur der schwierigen Beweislage im Hinblick auf die Herkunft der Blätter zu verdanken, dass nicht jeden Herbst eine juristische Klagewelle durch die Hansestadt fegt. "Früher", ist stattdessen zu hören, ja, früher sei das "anders" gewesen. Da hätten die Blätterzusammenfeger ihre Haufen nur an den nächsten Baumstamm geschoben. Und schon sei ein großer Saugwagen der Stadtreinigung gekommen, natürlich umsonst, und habe alles weggesaugt. Fertig!

Dieser große unentgeltliche Saugwagen, sagt Reinhard Fiedler von der Stadtreinigung, "ist ein Märchen". Die Stadtreinigung sauge nur eigene Laubhaufen weg. Gartenbesitzer "müssen das Laub ordnungsgemäß, also auf eigene Kosten entsorgen". Also auf dem Kompost, in der Biotonne, in einem gebührenpflichtigen Laubsack der Stadtreinigung oder auf dem Recyclinghof.

So weit die Theorie. Da die Laubentsorgung in der Praxis aber anders aussieht – gibt es einen Mentalitätswandel? Sparen Grundstücksbesitzer sich jetzt die Säcke der Stadtreinigung, um den Kaufpreis des Laubpusters wieder reinzuholen? Gibt in den Häusern mit Laubbaumgärten nun jene Generation den Ton an, die als Kind nie ihre Spielsachen aufräumen musste und immer alles unters Bett kehren durfte und die dieses Prinzip nun auf andere Lebensbereiche überträgt? Oder sind die Menschen einfach damit überfordert, sich um das Laub zu kümmern, vor allem in einem Jahr wie diesem, in dem fast alle Blätter gleichzeitig von den Bäumen fielen, was selbst die Profis der Stadtreinigung vor ernsthafte Probleme stellte?

Vielleicht ist es von allem ein bisschen. Und dazu kommt noch etwas: "Früher", ja, früher – gab es weniger Fahrradfahrer.