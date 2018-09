Regelmäßig möchte ich vor Frauen auf die Knie fallen. Dieser Impuls könnte vielleicht noch als ritterliche Verbeugung vor weiblicher Schönheit und Weisheit durchgehen, ich muss aber zugeben: Bei Männern verspüre ich ihn sogar noch öfter. Was ich in Bodennähe suche, hat nichts mit Ehrerbietung zu tun. Ich will dort etwas richtigstellen: eine Schuhzunge, die aus der Bahn geraten ist. Wenn ich so etwas ansehen muss, spüre ich Handlungszwang und, gebe ich dem nicht nach, Leidensdruck. Für viele ist die Zunge nicht mehr als der Teil des Schuhs, auf dem die Schnürung verläuft. Ich jedoch kenne sie als Verlängerung des Vorderblattes, das Zehen und Spann bedeckt. Eigentlich müsste damit jedem klar sein, dass die Zunge die Vorwärtsbewegung des beschuhten Fußes symbolisch aufzugreifen und damit schnurgerade zu sitzen hat. Was aber sieht man für unfassbare Schlampereien auf diesem Gebiet?! Stehe ich an Ampeln oder lese ich in Cafés und schaue auf die Füße meiner Nachbarn, hängen diese Lappen traurig auf halbmast. Es sind sogar Fälle zu beobachten, in denen die Zunge so weit ins Abseits gerutscht ist, dass die Schnürung im oberen Bereich auf der blanken Socke verläuft. Mir ist dieser Anblick unangenehm, aber ich denke, die Leute können nichts dafür, sie wissen es nicht besser, man muss den Armen helfen. Also rücke ich gerade, wo ich nur kann. Um meine Gemütsruhe auch im Angesicht dieser Herausforderungen zu erhalten, ging ich mal zu einem buddhistischen Vortrag. Ich kam spät, im Vorraum standen Dutzende Schuhe, weil die Gäste die Lektionen in Socken genießen sollten. Quasi alle Zungen hingen schief. Bei einigen besonders hübschen Sneakern schob ich sie gerade. Das war schön, das war meditativ. Leider stieß mein Engagement, wie so oft, nicht auf gesellschaftlichen Rückhalt. Ich erntete befremdete Blicke. Erklärte mich und wurde noch argwöhnischer beäugt. Darum ordne ich nun vor allem heimlich.