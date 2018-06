Was ist Menschenliebe? Wenn eine Familie gut zusammenhält? Wenn Reiche Armen etwas geben, damit deren Armut etwas weniger lebensbedrohlich ist? Es wird gegenwärtig viel nachgedacht über Philanthropie und Entwicklungshilfe (auch darüber, dass man besser weder das eine noch das andere Wort verwendet und stattdessen eher von Menschlichkeit und Empowerment spricht). Oft aber bleibt dieses Nachdenken abstrakt.

Das amerikanische Journalistenpaar Nicholas D. Kristof und Sheryl WuDunn will das mit seinem Buch Ein Pfad entsteht ändern. Es bietet keine akademische Analyse zeitgenössischer Wohltäterschaft, sondern sammelt, was Menschen zu tun eingefallen ist – eine Art Schatzkiste der Menschlichkeiten und Möglichkeiten. Die Entdeckungen der Pulitzer-Preisträger reichen von einer Neunjährigen, die sich zum Geburtstag nichts wünscht, sondern stattdessen dazu aufruft, für Trinkwasser zu spenden, bis zu einer Harvard-Absolventin, die nach Ruanda geht und dort mit Coca-Cola und Bananenschalen experimentiert, um Frauen den Alltag zu erleichtern. Diese beiden Geschichten sind gute Beispiele dafür, wie das Buch einen immer wieder packt, obwohl man es auch leicht abtun könnte als zutiefst amerikanisch, also notorisch fortschrittsoptimistisch, immer wieder dem Kitsch nah.

Aber jede Kritik verblasst angesichts der Wucht all der wahren Geschichten: Die selbstlose Neunjährige Rachel Beckwith aus Seattle war an ihrem Geburtstag fast so enttäuscht wie andere Mädchen, die sich eine Barbie gewünscht, aber bloß ein paar pädagogisch wertvolle Bücher bekommen haben – auf ihrem "Spende statt Geschenke"-Konto bei charitywater.org waren nämlich nur 220 Dollar eingegangen. Kurz nach ihrem Geburtstag starb Rachel bei einem Autounfall. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie sie ihre Solidarität zeigen könnten, erinnerten sich Freunde nun an die Spendenseite: Binnen eines Jahres kamen so über 1,2 Millionen Dollar für Trinkwasser-Projekte in der Dritten Welt zusammen. Ihr letzter Geburtstagswunsch machte nicht nur Rachel posthum zur Internet-Berühmtheit, sondern gab auch ihren verwaisten Eltern Kraft.

Doch am Beispiel der Protagonisten der wahren Begebenheiten vermag das Buch auch die Frage zu stellen, welche innovativen Strategien des Helfens es heute gibt, wo Unicef und Unesco schon lange nicht mehr das Maß der Dinge sind. So stößt man auf Holden Karnofsky und Elie Hasselfeld, zwei junge Finanzanalysten, die mit einem herrlich trockenen Satz vorgestellt werden: "Sie verdienten mehr Geld, als sie brauchten, und so überlegten sie, ob sie nicht einen Teil davon für gute Zwecke spenden sollten." Aber die Bewertung von Wohltätigkeitsorganisationen überzeugte sie nicht, denn sie fanden, eine Spende müsse genauso gut überlegt sein wie eine Geldanlage. So entwickelten sie Give Well – eine NGO, die knallharte Evaluierungsverfahren der Finanzwirtschaft auf Hilfsorganisationen anwendet.

Zu den Hilfsprojekten, die einen staunen lassen, zählt auch eine kleine Firma namens SHE – Sustainable Health Enterprises. Damit wären wir bei jener Harvard-Absolventin, die in Ruanda mit Cola hantierte: Sie wollte herausfinden, welches günstige, regional verfügbare Material am saugfähigsten ist. Bananenfasern schlugen etwa Stoffreste oder Kartoffelwurzeln um Längen. So produziert Elizabeth Scharpf seither mithilfe vieler, vor allem weiblicher Helfer Monatsbinden. Denn die billigsten Binden, die man in Ruanda kaufen konnte, kosteten genauso viel wie etwa hierzulande, weil sie aus China importiert werden. Kaum eine Afrikanerin kann sich also diese Hygiene leisten – daher bleiben Mädchen der Schule fern, riskieren Arbeiterinnen ihren Job. Schon jetzt gelingt es der Firma SHE, Binden halb so teuer anzubieten wie die Konkurrenz.

Nicholas D. Kristof/Sheryl WuDunn: Ein Pfad entsteht. C. H. Beck Verlag, München 2015; 395 S., 19,95 €, als E-Book 15,99 €