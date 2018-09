Anfang der Neunziger hatten wir keinen Fernseher, und ich ging oft zu unserer blinden Nachbarin und schaute dort Filme. Einmal sah ich die Talkshow Boulevard Bio, da war eine Hure zu Gast, die ganz offen und im wahrsten Sinne des Wortes ungezwungen über ihren Job redete, da habe ich mich natürlich sofort verliebt. Wir hatten auch kein Telefon, und meine Mutter las nur hin und wieder die Leipziger Volkszeitung. Glückliche Zeiten, denke ich jetzt manchmal. Noch schien die Welt einfach, die Informationen waren da, aber dosiert, die Tagesschau der Informationshöhepunkt. Nazis zogen zwar schon durch die Straßen, manchmal klatschten Bürger Beifall, aber das war der Pöbel, das war der Mob.

Clemens Meyer geboren 1977, Schriftsteller, lebt im Osten Leipzigs. Zuletzt erschien sein Roman Im Stein.

Heute gerate ich mit meinem alten Schulfreund in Streit, wenn das Schlagwort Lügenpresse auftaucht, plötzlich scheint alles verseucht von Halbwahrheiten aus dem Netz, während das Gedruckte diffamiert wird als Systempresse. Es greift wie eine Pest um sich. Konfuseste Verschwörungstheorien zu Anschlägen und Kriegen, gepaart mit "harten Fakten", dass die Zahnpasta giftig sei und uns krank machen solle, Kondensstreifen gezielt die Atmosphäre vergifteten, und am Ende steht die NWO, die neue Weltordnung. Durch Zahnpasta zur Weltherrschaft oder was? Alte Freundschaften werden so vergiftet, selbst in der Familie greift es um sich, und ich sehne mich nach der Zeit, wo ich bei meiner blinden Nachbarin saß und Boulevard Bio schaute. Und ausgerechnet montags rottet sich das zusammen und schreit: "Widerstand, Widerstand!"

Es scheint ein Bedürfnis zu geben, rauszugehen und rumzupöbeln. Ich bin mir sicher, dass das Ganze mit dem Aussterben der alten Eckkneipe zu tun hat. Auch der Bierabsatz sinkt. Das ist für mich ein eindeutiges Zeichen für die Krise. Zumindest darin bin ich mir mit meinem alten Schulfreund einig.