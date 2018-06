Portugals neuer Ministerpräsident António Costa war noch nicht einmal im Amt, da musste sein künftiger Finanzminister schon die Sorgen in Brüssel und anderen europäischen Hauptstädten zerstreuen. Nein, versicherte Mário Centeno, er sei kein "portugiesischer Varoufakis", das Etikett hätten ihm ausländische Journalisten angeheftet. Die neue Regierung in Lissabon wolle die bisherige Austeritätspolitik zwar beenden, dabei aber "kontrolliert und finanziell verantwortlich" vorgehen. Einen "Bruch innerhalb der bestehenden Regeln" propagiert Centeno. Das klingt, auch wenn der frühere Notenbanker kein neuer Varoufakis sein mag, recht verwegen.

Tatsächlich erlebt Portugal in diesen Tagen eines der waghalsigsten politischen Experimente, die die Europäische Union in jüngerer Zeit gesehen hat. Dabei hatten die politischen Zeichen unmittelbar nach der Parlamentswahl Anfang Oktober zunächst auf Kontinuität gestanden. Die bis dahin amtierende Mitte-rechts-Koalition war überraschend und mit deutlichem Abstand als stärkste Kraft ins Ziel gekommen. Europas Konservative triumphierten: Zum ersten Mal seit dem Beginn der Euro-Krise, so schien es, war in einem der Länder, die sich einem Reformprogramm unterwerfen mussten, die Regierung bestätigt worden.

Der Absturz der oppositionellen Sozialisten hingegen fügte sich in das triste Bild einer europäischen Sozialdemokratie, die in diesem Jahr von Niederlage zu Niederlage schlurft. Doch schon damals gab es in Brüssel wichtige Sozialdemokraten, die darauf hinwiesen, dass rechnerisch in Portugal sehr wohl auch eine ganz andere, nämlich linke Mehrheit möglich sei.

Nun wird nach einigen Wirren aus dieser Rechnung eine Regierung. Die Sozialisten versuchen, eine Niederlage in einen Sieg zu verwandeln. Und man weiß nicht, worüber man mehr staunen soll: über die Chuzpe, mit der António Costa sein Versprechen gebrochen hat, niemals mit den Kommunisten zu paktieren. Oder über das Risiko, das er mit dieser Regierung eingeht. Denn Costa führt künftig ein Minderheitskabinett, das sich im Parlament gleich auf zwei kommunistische Parteien stützen muss. Diese haben ihre radikalsten Forderungen, etwa nach einem Austritt des Landes aus der Nato oder dem Euro, zwar erst einmal zurückgestellt. Dennoch kann man sich nur schwer vorstellen, dass dieses Bündnis lange halten wird.

Ein Hauch von Syriza liegt über dem Land. Nur ist es eben keine neue politische Bewegung, die die Verhältnisse zum Tanzen bringt. Es sind die Sozialisten, eine der traditionellen Parteien, die jetzt ins Risiko gehen.

Der portugiesische Wahlkampf hatte ganz im Zeichen der Austeritätsdebatte gestanden. Auf der einen Seite kämpfte die amtierende Mitte-rechts-Regierung, die das Land einer Schocktherapie unterzogen hatte mit weniger Ausgaben, weniger Sozialleistungen, höheren Steuern. Auf der anderen Seite wiesen Costas Sozialisten auf die noch immer hohe Arbeitslosigkeit hin und versprachen vage eine Alternative. Die eigentlichen Gewinner waren dann aber nicht die moderaten Sozialisten, sondern der radikale Linksblock. Das EU-kritische Bündnis aus Trotzkisten und Marxisten verdoppelte seinen Stimmenanteil von fünf auf mehr als zehn Prozent. Ein Ergebnis ganz im europäischen Trend: Die politische Mitte schmilzt, die Ränder werden stärker.

Außerdem bestätigte sich in Portugal anscheinend der Teufelskreis, den die Sozialisten und Sozialdemokraten aus anderen europäischen Ländern zur Genüge kennen: Je größer die Sehnsucht nach einer unverfälschten linken Politik wird, desto schwächer werden die Sozialdemokraten. Und je schwächer die Sozialdemokraten werden, umso häufiger finden sie sich in der Situation wieder, noch mehr Kompromisse eingehen zu müssen. Juniorpartner in einer großen Koalition – das wäre auch in Lissabon die Alternative gewesen. Dass die portugiesischen Sozialisten diese Option ausgeschlagen haben, darin liegt die eigentliche Bedeutung ihrer Entscheidung.

Das Programm, auf das sie sich nun gemeinsam mit dem Linksblock und einer zweiten, grün angehauchten kommunistischen Partei verständigt haben, liest sich wie eine pointierte Zusammenfassung der linken Austeritätskritik. Das Mindesteinkommen soll von derzeit 505 Euro im Monat bis 2019 auf 600 Euro angehoben werden. Vorangegangene Einschnitte bei Renten und Gehältern will man zurücknehmen, die Mehrwertsteuer für Restaurants senken, Privatisierungen stoppen und staatliche Feiertage, die dem Rotstift zum Opfer gefallen waren, wieder einführen. Ergänzt um Steuersenkungen für Familien und kleine Unternehmen, sollen diese Maßnahmen zu einem sich selbst tragenden Aufschwung führen, der ausreichend Geld in die Kassen spült, damit die Regierung dennoch die Vorgaben des Brüsseler Stabilitätspakts einhalten und Schulden reduzieren kann. Denn noch immer beträgt die Schuldenquote knapp 130 Prozent des Bruttoinlandsprodukts; nur in Griechenland und Italien liegt sie höher.

Kann das gelingen, mit der Austerität zu brechen, aber den Stabilitätspakt einzuhalten? Das portugiesische Experiment wird so oder so ausstrahlen. Denn was immer in den nächsten Monaten in Lissabon gelingt oder schiefgeht, es wird auch den anderen europäischen Sozialdemokraten angerechnet werden.