Wie lange darf eine Depression dauern? Und eine Psychose? Und wie schnell sollten Suizidgedanken verschwinden? Lieber heute als morgen – das ist sicherlich die Hoffnung der Patienten. Aber lässt sich eine Turboheilung per Gesetz verordnen? Der Bundesminister für Gesundheit scheint das zu denken. Wie Blinddarmoperationen und Hüftgelenkersatz soll in Zukunft auch die Therapie psychisch kranker Menschen pauschal vergütet werden. Im Endeffekt wird das zu kürzeren Aufenthalten in den Kliniken führen.

Psychiatern und Psychologen gefällt diese Idee überhaupt nicht. Sie wollen am Freitag in Berlin dagegen demonstrieren. Dort tagt dann der Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde mit 9.000 Teilnehmern.

Das Ziel des Protests: das pauschalierende Entgeltsystem in der Psychiatrie und Psychosomatik. Es sieht einheitliche Tagessätze vor, die im Laufe der Behandlung sinken. Für einen Tag Depressionstherapie bekommt dann jedes Krankenhaus gleich viel Geld. Das ist gut: Es beseitigt Ungleichheiten zwischen den Kliniken. Für einen Tag Depressionstherapie bekommt aber jedes Krankenhaus umso weniger Geld, je länger die Therapie dauert. Das ist schlecht – aus drei Gründen:

Erstens werden damit unkomplizierte, schnell behandelbare Störungen für Kliniken attraktiver. Darunter werden Schwerkranke leiden. Zweitens steigt der Anreiz, Patienten rasch zu entlassen. Das wird den berüchtigten Drehtüreffekt verstärken, zumal es oft an Plätzen für die ambulante Weiterbehandlung mangelt: Viele Entlassene stehen bald wieder vor der Tür, weil es ihnen erneut schlecht geht. Psychische Krankheiten verlaufen oft in Wellen, und deshalb kommt es in der Psychotherapie auf Kontinuität an. Zum Dritten sind psychische Erkrankungen kaum berechenbar, ihre Therapie ist nicht so leicht zu standardisieren wie die Reparatur eines Kniegelenks.

Und das ist noch nicht alles. Gleichzeitig soll der Personalschlüssel für die Psychiatrie außer Kraft gesetzt werden. Psychiater befürchten einen massiven Kahlschlag der Arbeitsplätze. Vor allem dagegen wollen sie am Freitag in Berlin protestieren.

Sie haben recht. Eine menschliche Psychiatrie braucht vor allem eines: Menschen, die zuhören, die reden, die trösten. Das ist der Kern jeder Therapie. Und es ist sogar die Pflicht der Therapeuten: Um Zwangsbehandlungen zu vermeiden, fordert das Bundesverfassungsgericht von Psychiatern, dass sie uneinsichtige Patienten von der Therapie überzeugen, statt sie dazu zu zwingen. Dafür braucht es Gespräche. Und Zeit.

Einiges in der Medizin mag sich beschleunigen lassen, Operateure können schneller und dann mehr operieren, Rehazentren die Patienten schneller fit machen. Aber schneller reden, das bringt nichts.