Sie ist eine Göttin, und als solche besitzt sie die richtigen Waffen, um den "Islamischen Staat" zu besiegen. Es sind konventionelle Waffen, die leider im Zeitalter der Vernunft, des Zivildienstes und der Frauenquote ein wenig in Vergessenheit geraten sind. Also: goldene High Heels, rote Fingernägel, bauchfreie Tarnfleck-Uniformen und ein Make-up, das diesen Namen verdient. Vor allem aber: Mut.

Deshalb wird Helly Luv von der Netzgemeinde angebetet. Die 26-jährige singende Kurdin tritt in ihren Musikvideos als Siegesgöttin und Racheengel, als Nike und Nemesis auf. Sie ist die ironische Ikone eines Anti-Terror-Kampfes, den zu führen der Westen sich immer noch nicht recht entschlossen hat. Helly indes, kaum dass der IS in die Kurdengebiete einmarschierte, produzierte dort hinter den Frontlinien Videoclips. Darin stolziert sie auf ihren Stilettos hüftenschwingend gegen die Dschihadisten. Direkt vor deren Panzern entrollt sie ein Keine-Gewalt-Plakat, während die Peschmerga ihre Friedensmission mit Dauerfeuer bekräftigen. Das ist, nunja, militant. Das ist unheilig. Das ist postfeministischer Aggropop, inklusive Apokalypse und Erlösungsversprechen.

Ergebnis: Gleich formierte sich im Internet eine Anti-IS-Koalition, über sechs Millionen Leute sahen sie auf YouTube, sie dürfte das erfolgreichste interreligiöse Popidol in Syrien und im Irak sein. Was bewundern wir an ihr? Nicht nur die Sexiness. Auch den Stolz, mit dem sie wie vom Olymp herab auf die unrasierten IS-Typen in ihren unvorteilhaften Kampf-Nachthemden blickt. Der Blick sagt: Ihr? Gotteskrieger? Nicht euer Ernst! – Göttinnen mögen nunmal keine Fundamentalisten.