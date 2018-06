Franziskus ist nicht nur Stellvertreter Christi auf Erden, er ist auch Stellvertreter Bob Dylans auf dem Papstthron. Das Magazin Rolling Stone hob ihn Anfang 2014 aufs Cover. Titelzeile: The-Times-they-are-a-Changing. Doch so eine geliehene Sechziger-Jahre-Nummer genügt dem demnächst 79-Jährigen nicht. Popstar ist er selber. Deshalb erscheint Ende der Woche seine erste eigene Protest-Platte: Wake up!

Den martialischen deutschen Titel "Erwachet!" vergessen wir gleich wieder, denn dieses Werk ist ein internationales Friedenskonzeptalbum. God is Mercy – Gott ist Barmherzigkeit, singt Franziskus in Variationen. Genau genommen singt er nicht, sondern spricht bloß. Aber das fällt im akustischen Weihrauch, der Kathedralen füllend aus dem Hallgerät dringt, nicht weiter auf. Franziskus will nicht nur unsere Hirne, auch die Herzen. Er ist aber nicht der erste Papst, dem es im Altarraum zu eng wird. Schon Johannes Paul II. nahm eine Pop-Platte auf. Warum? Weil klassische Kirchenmusik dies doch nicht zu bieten hat: Stadiongefühl, Und-jetzt-alle-Mitsing-Momente, Erotik des Mikrofons. Insgeheim sind eben alle ein bisschen Stones, Kleriker eingeschlossen.

Auf dem Album Wake up riskiert die Musik einige Hüftschwünge, gelegentlich sanft gebremst durch gregorianische Choräle, stellenweise schimmert Italo-Eheanbahnungspop durch. Ein Papst, der solchen Kompositionen seinen Segen gibt, muss Humor haben. Das Komische aber ist: Der päpstliche Sprechgesang schwebt mit heiligem Ernst über den nicht ganz geschmackssicheren Arrangements. Liebe, Frieden, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit. Der Mann meint das wirklich, das ist nicht zu überhören. Wahrscheinlich hat Franziskus in Rio, Rom und Manila nur gepredigt, damit diese Texte eines Tages auf Platte ganz groß rauskommen. Damit das mercy, mercy, mercy so oft in den Kopfhörern und Lautsprechern tönt, bis sich die Zeiten tatsächlich ändern.

Franziskus spielt sich mit diesem Album in die Liga der großen Musikrebellen, der Dylans, der Jaggers und, falls Jüngere mitlesen, der Jay-Zs. Jetzt müssen nur noch die Fans mitspielen. Amazon meldet: Kunden, die Franziskus’ neue Platte vorbestellt haben, kauften auch Weihnachten mit Helene Fischer.