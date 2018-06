Zwanzigtausend Bücher sind auch für eine Institutsbibliothek viel, beachtlich viel. Für einen Privathaushalt, selbst den eines Antiquars, ist die Menge monströs. Der jüdische Buchhändler und Privatgelehrte (später auch Professor) Chimen Abramsky, der sie in einer Londoner Doppelhaushälfte zusammengetragen hat, auf dem höchst begrenzten Raum dieser typisch britischen Wohnanlage, war schon wegen dieser Bibliothek eine Berühmtheit, eine Legende bereits vor seinem Tod 2010. Zu einem regelrechten Fabeltier aber machte ihn der Salon, den er und seine Frau dort unterhielten und der bis 1960 die intellektuelle Elite der englischen Kommunisten versammelte, allen voran Eric Hobsbawm, und nach 1960 die Elite der liberalen Antikommunisten, Renegaten wie er, aber auch die bürgerlichen Klassenfeinde von ehedem. Ruhelosigkeit ist wahrscheinlich ein Hilfsausdruck für die geistige Verfasstheit dieses lese- und lernwütigen Polyhistors.

Sein Enkel, der Journalist Sasha Abramsky, inzwischen in Kalifornien lebend, aber als Kind bei seinen Großeltern ein- und ausgehend, hat jetzt ein Buch über den marxistischen Büchertempel geschrieben – denn die Verehrung für Marx, besser gesagt: eine existenziell empfundene Bindung, war auch durch Chimen Abramskys Bruch mit der kommunistischen Partei nicht zu lösen. Der Enkel schildert tausend rührende Anekdoten und Details aus der bizarren Häuslichkeit, aber das Bemerkenswerteste an dem Buch ist doch die Verständnislosigkeit für die politische Orientierung des Großvaters. Gelegentlich steigert sich das Befremden des Autors bis zum peinlich berührten Entsetzen, wenn er beispielsweise im Nachlass auf Verteidigungen Stalins stößt. Dieser redliche junge Mann, mental offenbar vollständig zum Amerikaner geworden und bis zur Begriffsstutzigkeit blind für Europa und seine jüdischen Intellektuellen, vermag nicht einzusehen, bei aller Liebe nicht einmal ansatzweise zu verstehen, welcher Weg von dem orthodoxen Judentum Osteuropas in die sozialistische Verheißung führen konnte.

Nostalgisch beschwört er die Figur des Urgroßvaters, des fast berühmten Rabbiners Yehezkel Abramsky, der vor den antisemitischen Ausschreitungen der frühen Sowjetunion nach England emigrierte, und fragt sich, wahrscheinlich ebenso fassungslos wie dieser, warum nach solcher Familienerfahrung der Kommunismus überhaupt noch einmal attraktiv werden konnte. Nicht fragt er sich indessen, warum überhaupt so viele russische Juden ihre Hoffnung in die KPdSU setzten und warum sie nicht vorhersahen, dass diese Hoffnung enttäuscht werden musste.

Das heißt, er fragt es sich durchaus, aber nicht in der Absicht, eine plausible Antwort zu finden, sondern nur in der Absicht, das Kuriosum festzustellen – das Unplausible, die Verblendung. Er referiert Theorien – vielleicht sei es der Messianismus gewesen –, aber dass es eine rationale Annahme gewesen könnte, von der klassenlosen Gesellschaft auch ein Ende der Verfolgung zu erwarten, kommt ihm nicht in den Sinn; geschweige denn, dass jenes Gerechtigkeitsgefühl und -verlangen eine Rolle gespielt haben mochte, dass auch zur orthodoxen Tradition gehört. Was er zugesteht, ist nur der sowjetische Beitrag zum Sturz von Hitler.

Sasha Abramsky ist als Liberaler so dogmatisch, wie sein Großvaters es wahrscheinlich nicht einmal als Marxist je gewesen ist. Kritik am Totalitarismus ist das Einzige, was ihm zum Kommunismus einfällt, und nichts erfreut sein Herz tiefer als die späte Bekehrung des Großvaters zum Liberalismus, an der maßgeblich der Philosoph Isaiah Berlin mitgewirkt habe. Selbstzufriedener könnte kein katholischer Priester die Taufe eines Heiden feiern. Es ist aber, damit kein falscher Eindruck entsteht, etwas ganz Unschuldiges, kindlich Frommes, keineswegs Hämisches in der Genugtuung des Enkels, die Großvaterseele im letzten Augenblick aus den Klauen Satans befreit zu sehen. Der beste Beweis ist, dass er genauso unschuldig Beispiele für die hässlichen Seiten des Antikommunismus sammelt. Aus der Antrittsvorlesung des Großvaters, der 1974, zur späten Belohnung seiner Bekehrung, als Professor für Hebräische und Jüdische Studien ans University College London berufen worden war, zitiert er die antisemitische Tirade aus dem Illustrated Sunday Herald, in der Churchill 1920 die russisch-jüdischen Kommunisten als "Bande außergewöhnlicher Persönlichkeiten aus der Unterwelt der großen Städte Europas und Amerikas" beschimpft hatte, die Teil einer "weltweiten Verschwörung zum Sturz der Zivilisation" seien.

Sasha Abramsky fallen durchaus die grauenhaften Paradoxien auf, denen sich die Juden des 20. Jahrhunderts ausgesetzt sahen – dass sie in der Sowjetunion als "wurzellose Kosmopoliten", als Agenten des internationalen Kapitals verfolgt wurden, im kapitalistischen Westen aber umgekehrt als Bolschewisten. Kommunismus wie Kapitalismus brachten ihre je eigene antisemitische Pointe hervor.

Das Buch, kurzum, ist interessant: einerseits, gegen den Strich gelesen, als Fundgrube zur politischen Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts – und andererseits, im Sinne des Autors, als Erbauungslektüre für Liberale, die darin befriedigt nachlesen können, wie die Juden nach langer Irrfahrt endlich im amerikanisierten Westen, ihrer wahren Heimat, angekommen seien.

Sasha Abramsky: Das Haus der zwanzigtausend Bücher. A. d. Engl. v. Bernd Rullkötter; dtv Verlag, München 2015; 408 S., 22,90 €, als E-Book 19,99 €