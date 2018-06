DIE ZEIT: Seit den Anschlägen von Paris fürchten wir uns plötzlich – in Stadien, in überfüllten Bahnhöfen. Was heißt das eigentlich: Angst haben?

Sylvia Helbig-Lang: Zunächst einmal ist Angst ein Grundgefühl, überlebenswichtig. Die Evolution hat uns Angst mit auf den Weg gegeben, um uns zu schützen. Angst hat eine Alarmfunktion. Wenn Gefahr droht, stellt sie Energie bereit, um zu kämpfen oder zu flüchten. Es gibt allerdings auch die pathologische Angst, die auftritt, obwohl es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt. Die dafür sorgt, dass eine Bedrohung viel intensiver wahrgenommen wird, als es angemessen wäre.

ZEIT: Könnte man sagen, dass uns gesunde Angst anspornt und pathologische Angst lähmt?

Tania Lincoln: Wenn es hier auf einmal knallt und donnert und die Wände anfangen zu wackeln, dann versetzt Angst uns in die Lage, dieses Gebäude möglichst schnell zu verlassen – was ja funktional und gesund ist. Wenn jemand aber die ganze Zeit in Alarmbereitschaft ist, obwohl keine konkrete Bedrohung besteht, verbraucht er sehr viel Energie. Der ganze Körper ist auf Flucht eingestellt, das Herz rast, man schwitzt, man zittert, der Verdauungsapparat spielt verrückt, das ist natürlich sehr belastend. Hielte das an, obwohl keine akute Gefahr mehr bestünde, wäre es pathologisch.

ZEIT: Derzeit sagen aber auch viele Menschen, sie hätten Angst – obwohl keine sichtbare, unmittelbare Gefahr besteht. Ist das schon pathologisch?

Lincoln: Nein, das ist eine natürliche Reaktion. Die Menschen haben dieses Freundschaftsspiel Deutschland gegen Frankreich geschaut, emotional Anteil genommen und dann mitbekommen, wie es zu diesen Explosionen kam. Frankreich ist noch dazu ein Nachbarland, viele waren schon dort. Insofern ist nachvollziehbar, dass die Leute denken: Was in Paris passiert, das kann auch hier passieren. Allerdings ist das Risiko, bei einem Verkehrsunfall zu sterben, nach wie vor viel größer. Man überschätzt die eine Gefahr, die gerade im Fokus steht, und blendet rationale Aspekte aus. Dieser Mechanismus ist auch bei pathologischer Angst typisch.

ZEIT: Beeinträchtigt Angst das Denken?

Helbig-Lang: : Auf jeden Fall! Und auch das ist, evolutionär betrachtet, funktional: die Aufmerksamkeit auf die Gefahrenquelle einzuengen, zu katastrophisieren. Lieber einmal zu oft weggerannt als einmal zu wenig. Allerdings sind heute die Umgebungsfaktoren ganz andere als früher. Die Evolution hinkt immer ein bisschen hinterher.