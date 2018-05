"Monatelang suchten wir nach einem Weg nach Europa", berichtete Abdelhamid Abaaoud im Februar dem Online-Magazin des "Islamischen Staates" (IS). Abaaoud war der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge von Paris, und irgendwann muss er ein Schlupfloch gefunden haben. Mindestens einmal, womöglich öfter, pendelte er in diesem Jahr auf noch unbekanntem Wege zwischen dem Nahen Osten und Europa – obwohl er als gewaltbereiter Islamist bekannt war. Bei drei anderen Pariser Attentätern gilt als sicher, dass sie sich als syrische Flüchtlinge ausgaben, um nach Europa einzureisen.

Die Sicherheitsbehörden schauen momentan besorgt auf neu ankommende Flüchtlinge. Die Art und Weise, wie sie im Schnellverfahren registriert werden, erscheint ihnen riskant. Schon vor den Pariser Anschlägen hatte das Innenministerium darauf gedrängt, aus Sicherheitsgründen mehr Flüchtlinge als bisher in Einzelanhörungen zu überprüfen. Doch das würde die Asylverfahren weiter in die Länge ziehen. Das Kanzleramt bremste den Vorstoß, um die Arbeit des ohnehin überlasteten Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BaMF) nicht noch komplizierter zu machen.

Die Sorge, unter den nach Europa strömenden Flüchtlingen könnten Terroranhänger sein, ist nicht neu. Das Bundeskriminalamt (BKA) hat sie schon vor den Anschlägen von Paris intern thematisiert.

Der ZEIT und report München liegen zwei Fassungen eines BKA-Lageberichts vor; eine stammt von Anfang November, die zweite wurde drei Tage nach den Attentaten in Frankreich und einen Tag vor dem aus Sorge vor einem Anschlag abgesagten Fußball-Länderspiel in Hannover aktualisiert. In beiden steht wortgleich diese Passage: "Bislang liegen unverändert keine Erkenntnisse auf ein gezieltes Einschleusen von Kämpfern bzw. Angehörigen terroristischer Organisationen im Flüchtlingsstrom nach Deutschland mit dem Ziel der Begehung von Anschlägen in Deutschland vor."

Dennoch kann niemand ausschließen, dass der IS weitere als Flüchtlinge getarnte Kader nach Europa geschickt hat oder schickt. Das Problem beginnt damit, dass nicht alle Flüchtlinge registriert werden, also auch nicht in allen Fällen Namen und Daten nach der Einreise mit den Dateien der Sicherheitsbehörden abgeglichen werden können. Außerdem wollen die Sicherheitsbehörden nicht einfach alle Flüchtlinge unter Generalverdacht stellen. "Man muss schon einen Hinweis oder einen Verdacht haben, um Leuten hinterherzusteigen", sagt ein Verfassungsschützer.

Mitte November lagen dem BKA 120 Einzelhinweise auf "mutmaßliche Kämpfer bzw. Angehörige/Unterstützer/Sympathisanten terroristischer Organisationen" sowie mutmaßliche Kriegsverbrecher vor. Die meisten stammten von Asylbewerbern und bezogen sich auf andere Asylbewerber. Viele waren haltlos. In 16 Fällen wird geprüft und ermittelt. Darunter sind allerdings auch mutmaßliche Mitglieder des syrischen Assad-Regimes, die sich möglicherweise Kriegsverbrechen zuschulden kommen lassen haben – es handelt sich also nicht um Dschihadisten. Insgesamt, so das BKA, sei das Bild "lückenhaft" und "unvollständig".

Der Andrang von Asylbewerbern stellt die Sicherheitsbehörden vor enorme Schwierigkeiten. Theoretisch sollen alle Neuankömmlinge schon kurz nach der Grenzüberschreitung samt Fingerabdruck und biometrischem Foto erfasst werden. Im Idealfall sind auch Vertreter des BaMF vor Ort, die ebenfalls Daten erheben. Zudem können die Eingereisten dort direkt ihren Asylantrag stellen, wobei sie von Dolmetschern unterstützt werden, die manchmal auch über Skype zugeschaltet werden. So funktioniert es beispielsweise in den beiden neuen Wartezonen, die in Bayern direkt hinter der österreichischen Grenze eingerichtet wurden.

Doch nur ein Teil der Flüchtlinge landet dort. An vielen anderen Stellen wird improvisiert. So werden Flüchtlinge nach dem Grenzübertritt in Kommunen geschickt, weil die eigentlich zuständigen Erstaufnahmelager voll sind. "Wenn mitten in der Nacht ein Bus voller Flüchtlinge in einer Kleinstadt ankommt, gibt es eben keine Übersetzer, die helfen, Personalien aufzunehmen", sagt ein BaMF-Mitarbeiter. Eine mögliche Fehlerquelle, aus der ein Sicherheitsrisiko erwachsen könnte.

Bis zu fünf verschiedene Stellen erfassen momentan Personalien von Flüchtlingen, darunter die Bundespolizei und das BaMF, ohne dass der Datenaustausch untereinander immer funktionieren würde. Die Computersysteme sind überlastet. Und das Prozedere stammt noch aus einer Zeit, in der Flüchtlinge im Wochen- statt Minutentakt ins Land kamen.

So werden den Flüchtlingen ihre Pässe bei der Einreise abgenommen und nach Nürnberg an das BaMF geschickt – und zwar im Original, nicht als elektronische Kopie. In Nürnberg gibt es bisher nur ein einziges Team, das die Pässe prüft und anschließend an die Erstaufnahmeeinrichtungen schickt. Das dauert.