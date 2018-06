Wenn meine Straße weiß, wer ich bin. Wenn sie an meinen Schritten gleich erkennt, wie es mir geht. Wenn die Laterne ein wenig heller scheint, um mich aufzumuntern. Wenn auch die Ampel es mir recht machen will und gleich auf Grün springt, weil sie meine Termine kennt und also weiß, wie spät ich mal wieder dran bin. Wenn ich mich bestens versorgt fühlen darf, weil die ganze Stadt sich mir zuneigt. Dann hört sich das an wie ein furchtbar verkitschter Traum und ist doch genau das, was vielerorts gerade zu einer neuen Wirklichkeit heranwächst. Architekten, Planer, Computerkonzerne, sie alle greifen nach einer Zukunft, in der sich niemand mehr bedroht und niemand sich verloren fühlen muss. Sie bauen auf die letzte große Utopie der Moderne, auf die kluge, allwissende Smart City.

Schon seit einiger Zeit kursiert das Zauberwort und wurde meist milde belächelt. Welchen Sinn sollte es haben, jedem Zebrastreifen das Sehen und jedem Poller das Hören beizubringen? Eine Stadt voller Augen und Fühler, von einem riesigen Computerhirn behütet und gesteuert, wozu sollte das gut sein? Mochten die Freunde der Smart City noch so sehr von Effizienz und Optimierung schwärmen, davon, dass nur in der intelligenten Stadt ein klimaneutrales Dasein möglich werde –ihre Ideen wollten nicht recht verfangen. Zu kompliziert das Ganze, zu teuer, zu größenwahnsinnig. Jetzt aber, im Zeichen eines anderen Größenwahns, weichen alle Vorbehalte. Die Smart City gerät zur neuen Anti-Terror-Utopie.

Vorige Woche, drei Tage nach den Anschlägen von Paris, trafen sich Programmierer und Planer, kleine Tüftler und mächtige Bürgermeister in Barcelona auf einer Messe, um sich gegenseitig ihre Ängste zu schildern – und die Chancen des digitalen Zeitalters zu beschwören. Asymmetrische Kriege, das wussten sie zu berichten, werden eben nicht nur in irgendwelchen fernen Ländern geführt, sondern auch hier, in den Einkaufsstraßen, Boulevards und Wohnquartieren. Die Stadt der Gegenwart erweise sich als verletzlicher Körper, man müsse ihn rüsten, müsse ihn schlau, müsse ihn smart machen. Eine bessere Alternative gebe es nicht.

Auf der Messe in Barcelona, der weltgrößten ihrer Art, drängelten sich die meisten Besucher nicht zufällig dort, wo die Zukunft der sicheren Stadt dargeboten wurde. Kameras, die so gut wie jeden am Gesicht erkennen, auch wenn er sich gerade eine dicke Hornbrille zugelegt hat. Drohnen, bestens geeignet, um flüchtende Verbrecher bis in Hinterhöfe und Tunnel zu verfolgen. Straßenlampen, die jedes hysterische Schreien, jeden Schuss registrieren und gleich die Polizei alarmieren. Wer will, kann sich den Smart Alarm auf sein Smartphone senden lassen, inklusive Anleitung für den besten Fluchtweg.

Hätte es das alles in Paris schon gegeben, viele der Opfer wären noch am Leben und die Täter längst geschnappt. So erzählte man es sich an den Messeständen, und manch einer geriet geradezu in Rage: dass sich die Städte jetzt endlich verbünden müssten! Und endlich erproben, was möglich sei: Sensoren, die Sprengstoff aufspüren. Kameras, die Waffen entdecken. Mülleimer, die sofort registrieren, wenn irgendetwas Gefährliches hineingeworfen wird. Computerprogramme, die jedes verdächtige Verhalten erkennen. Allein so sei noch zu retten, wofür die Stadt seit je gepriesen wird: das urbane, freiheitliche Leben.

In Berlin, auch in Hamburg und vielen weiteren deutschen Städten gibt es schon heute Lenkungsgruppen und Sonderprogramme, um dem städtischen Körper gründlich den Puls zu nehmen und die Smart City voranzutreiben. In der EU sollen möglichst rasch zehn Millionen hochgerüstete Straßenlaternen installiert werden, die nicht nur stromsparend leuchten, sondern auch als Datensammler dienen: Wie warm ist es gerade? Wie verdreckt ist die Luft? Wie viele Autos fahren vorbei? Und wer sind die Menschen, die hier vorbeigehen? Folgen sie dem üblichen Trott, oder sind sie besonders zappelig, sind sie nervös?

Noch verbieten es europäische Gesetze, die Stadt in einen breiten, nie abreißenden Datenstrom zu verwandeln. Noch heißt es, die Smart City diene vor allem dem Umweltschutz, weil der Verkehr besser geregelt wird, weil freie Parkplätze automatisch erfasst werden, weil zugemüllte Container automatisch melden, dass sie dringend geleert werden müssten. Doch auch ohne den Terror, der die Gemüts- und schließlich die Gesetzeslage verändern dürfte, gehorcht die Smart City einem totalitären Impuls. Beherrschbarkeit heißt ihr wichtigstes Versprechen.

Im Grunde folgt sie den Prinzipien der barocken, absolutistischen Stadt, in der sich alles Leben auf den Herrscher auszurichten hatte und also das Geflecht der Straßen strahlenförmig auf das Schloss zulief. Von allen gesehen zu werden und alle im Blick zu haben, das war das Vorrecht des Königs. In der Smart City erübrigen sich symbolische Inszenierungen, der urbane Leib wird von größeren Operationen verschont. Nicht in sichtbaren Formen der Architektur beginnt die Stadt ihr neues Leben. Die Umpolung erfolgt subkutan: mittels winziger Detektoren und unsichtbarer Funkwellen. Das Schloss von heute, die große Datensammelstation, kennt niemand. Es verbirgt sich meist in den gesichtslosen Gefilden der Vorstadt oder gleich jenseits nationaler Grenzen.