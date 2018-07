Wo der Tresor steht? Keine Ahnung. Was darin liegt, das hingegen weiß seit diesem Dienstag die ganze Schweiz. Es sind die Unterschriften all jener SVP-Politiker, die ihren Parteioberen sagten: Ja, ich will! Bundesrat werden. Elf Männer, keine Frau, vom Wahlkampfleiter bis zum Ständerat. Mit ihrer Unterschrift haben sie sich dazu verpflichtet, eine Wahl in die Landesregierung nicht anzunehmen, sollten sie nicht auf dem Kandidaten-Ticket ihrer Partei stehen. So hat es die NZZ erfahren.

Was für ein Theater!

Nach ihrem Wahlerfolg von Ende Oktober verlangt die SVP einen zweiten Sitz im Bundesrat. Für eine Mehrheit der neu gewählten Parlamentarier ist dieser Anspruch unbestritten. Bis ins linke Lager hinein hört man: Wir wählen einen zweiten SVPler. Wir wollen am 9. Dezember die arithmetische Konkordanz wiederherstellen; zumindest teilweise. Das Argument lautet: Die Blocher-Partei soll endlich Verantwortung übernehmen. Sie soll ihre Politik, die sie dem Land eingebrockt hat, auch umsetzen. Also nehmen wir sie in die Pflicht!

Aber in den Wochen nach der Wahl zeigt die wählerstärkste Partei weder Pflichtbewusstsein noch Verantwortungsgefühl. Im Gegenteil: Die SVP nimmt das Parlament in Geiselhaft.

Freitagabend im Medienzentrum in Bern. Die SVP-Fraktion präsentiert ihr Dreierticket für die Bundesratswahl. Darauf stehen: die Nationalräte Thomas Aeschi aus Zug, Guy Parmelin aus der Waadt sowie der Tessiner Regierungsrat Norman Gobbi. Das sind: ein weltläufiger Unternehmensberater mit einem roten Telefon nach Herrliberg, ein Waadtländer Weinbauer, gmögig, aber nicht besonders profiliert – und ein Haudrauf aus der Südschweiz. Es ist eine Auswahl, die keine ist. Die Westschweiz ist in der siebenköpfigen Regierung bereits gut vertreten; Parmelin wäre ein Romand zu viel. Das Tessin wartet zwar seit 1999 auf einen eigenen Bundesrat; aber Gobbi ist nur ein "Papierli"-SVPler, eigentlich politisiert er für die Protestpartei Lega dei Ticinesi. Bleibt also Aeschi. Der Mann, von dem Parteifreunde sagen: Er entscheidet erst, wenn Blocher sein Plazet gegeben hat.

Eine Partei, die dem Parlament ihre Lieblingskandidaten unterbreitet. So weit, so normal für eine Bundesratswahl.

Mal war die Auswahl besser, mal schlechter. Bis 1979 gab es nur Einzeltickets. Mal wurden die offiziellen Kandidaten gewählt, mal nicht. In den letzten hundert Jahren wählte das Parlament in einem von fünf Fällen keinen offiziellen Kandidaten, rechnet der Politologe Georg Lutz auf dem Blog DeFacto vor. Darunter waren bundesrätliche Schwergewichte wie die Sozialdemokraten Willi Ritschard und Otto Stich oder der CVP-Mann Hans Hürlimann.

Doch im Spätherbst 2015 ist vieles anders.

Die SVP lagert nämlich nicht nur elf Unterschriften in einem Panzerschrank. In ihren Parteistatuten verankerte sie bereits vor einiger Zeit eine Ausschlussklausel. Sie lautet: Wird einer der Unsrigen in den Bundesrat gewählt, obwohl er nicht auf dem offiziellen Ticket steht, werfen wir ihn raus! Automatisch, ohne Wenn und Aber. Der Partei sitzt der Schock vom Dezember 2007 noch in den Knochen, als Christoph Blocher nicht mehr wiedergewählt wurde und die damalige SVP-Regierungsrätin Eveline Widmer-Schlumpf ihre Wahl annahm.

Und so wird aus einer freien Wahl des Parlaments eine glatte Erpressung: Entweder ihr wählt unseren Favoriten. Oder es gibt Rabatz. Entweder das Parlament wird zum Notariat der SVP-Fraktion. Oder es riskiert, dass das Machtgefüge in der Schweiz ins Rutschen gerät. Wendet die SVP ihre angekündigte Taktik konsequent an, würde sie im Extremfall gar in die Opposition gehen.

Es wäre ein Putsch von oben.

Erstaunlich ist, wie spät es den anderen Politikern und Medien dämmert, was die SVP hier im Schilde führt. Vermutlich hat ihnen der Findungsprozess den Blick vernebelt. In einer halböffentlichen Casting-Show sucht die Partei über Wochen und Monate nach geeigneten Bundesratskandidaten. Eine Porträt-Lawine donnert durch die Medien. Die halbe SVP-Fraktion wird durchdekliniert. Jeder ein möglicher Bundesrat.

So bestätigt sich, was die Medienwissenschaftler Linards Udris, Jens Lucht und Jörg Schneider von der Uni Zürich in einem kürzlich veröffentlichten Paper schreiben. Sie untersuchen, wie die Bundesratswahlen seit den 1960er Jahren nach und nach zum Medienevent wurden. Ihr Fazit lautet: "In einem kommerzialisierten Mediensystem erhält der politische Populismus, der zudem über genügend finanzielle Mittel verfügt, besonders gute Resonanzchancen."

Was also passiert am 9. Dezember, fällt womöglich die Schweiz auseinander?

Wohl kaum. Die SVP wäre nicht die SVP, hätte sie nicht für den Fall der Fälle vorgesorgt. Und eine weitere Klausel in ihre Statuten geschrieben: Ein ausgeschlossenes Mitglied kann wieder in die Partei aufgenommen werden. Voraussetzung dafür ist, dass je zwei Drittel der Fraktion und des Zentralvorstands zustimmen.

