Ulrich Radtke wartet am Nordausgang des Essener Hauptbahnhofs, im ungemütlichen Grau-in-Grau des Novembers. Zwei Meter hoch, dunkler Anzug, rote Krawatte. Er komme gerade von einer Preisverleihung, so schick laufe er sonst nicht herum, entschuldigt er sich und zwinkert. Auf der kurzen Fahrt zum Essener Campus zeigt der Rektor beiläufig auf Gebäude, die er gekauft habe, und Brücken, die er habe bauen lassen, um die Universität Duisburg-Essen (UDE) mit dem Zentrum der Stadt zu verbinden. Das hier ist sein Werk.

Radtke hat die UDE seit seinem Amtsantritt 2008 von einem belächelten Experiment zur Vorzeige-Hochschule geformt. Eine Uni in zwei Städten, erst 2003 fusioniert aus zwei nicht sonderlich renommierten Institutionen, verbunden durch die A 40, 15 Kilometer Autobahn, Graffiti auf Beton. Und durch ihren Rektor.

"Die Universität Duisburg-Essen verbessert sich von Jahr zu Jahr, das ist auch sein Verdienst", sagt Frank Ziegele, Geschäftsführer des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), das Ulrich Radtke zusammen mit der ZEIT als Hochschulmanager des Jahres 2015 auszeichnet. Die Entscheidung sei der Jury sehr leichtgefallen: "Er hat der Uni ein klares, eigenes Profil gegeben: forschungsstark, gut vernetzt in der Region und eine Vorkämpferin für die Bildungsgerechtigkeit."

An der UDE machen mehr Studierende, die nicht aus Akademikerfamilien kommen, einen Bachelorabschluss als sonstwo in Deutschland (54 Prozent), jeder vierte Student kommt aus einer Zuwandererfamilie.

Radtke ist selbst ein Bildungsaufsteiger, seine Eltern, Vertriebene aus Pommern und dem Riesengebirge, mussten wegen des Zweiten Weltkriegs ihre Ausbildung unterbrechen, fliehen und bei null anfangen. Hängt seine Biografie mit seinem Engagement zusammen? Radtke guckt über seine Brillengläser, zögert. "Ich will keine Küchenpsychologie betreiben. Aber auf jedem Familientreffen war die Flucht ein Thema." Natürlich, auch ein strategisches Moment stecke dahinter: "Wir haben als junge Universität in der Konkurrenz zu anderen Standorten einen gewissen Nachteil. Umso mehr brauchen wir ein eigenes Profil, eine Nische."

In seinem Essener Büro hat Radtke sich umgezogen, den Anzug gegen Jeans und Sakko getauscht, nun steht er am Fenster und schaut auf den Campus. Gegenüber sanieren Bauarbeiter ein Gebäude, links entsteht ein neues. Radtke zeigt auf die bunten Streifen entlang der Fassaden, die nachts angestrahlt werden: "Meine Idee", sagt Radtke, "so kann man die Uni schon im Landeanflug auf Düsseldorf aus dem Flugzeug sehen." Mehr Sichtbarkeit: Das war eine von Radtkes Hauptaufgaben, als er eintrat in den ständigen Wettstreit der Universitäten um Forscher, Geld und Exzellenz.

Wenn man nach den Gründen für Radtkes Erfolg fragt, innerhalb der Uni und außerhalb, ergießen sich sogleich Lobpreisungen auf den Rektor. Seine Führungspersönlichkeit wird genannt ("natürliche Autorität"), sein klarer Plan ("eiert nicht rum"), sein offenes Ohr ("gibt allen das Gefühl, wichtig zu sein"). Man merkt das, wenn er in Teambesprechungen herzlich, aber nicht kumpelig durch das Programm leitet. Radtke siezt jeden seiner Mitarbeiter, aber Hierarchie spielt keine Rolle – wenn die Leistung stimmt. Seine Mitarbeiter erzählen, dass der Rektor fordernd sei, viel Zeit und Einsatz verlange. Mal hier, mal da, das gehe nicht.

Und was gibt es zu meckern, im Schutze der Anonymität? Die unbefriedigenden Antworten für den Porträtschreiber lauten dann: eigentlich nichts.

Neue Professoren lädt Radtke ein Jahr nach Dienstantritt zum Feedback beim Mittagessen in die Mensa ein. "Er hat ein großes Einfühlungsvermögen und ist völlig unprätentiös", sagt Andreas Pinkwart, der Wissenschaftsminister von NRW war, als Radtke sein Amt aufnahm. Heute ist Pinkwart Rektor der Handelshochschule Leipzig (HHL). Radtkes Sensibilität für verschiedene Bedürfnisse habe sehr dabei geholfen, die Standorte Essen und Duisburg zu vereinen. Zwar war die Fusion der Hochschulen formal weitgehend abgeschlossen, als Radtke kam. Doch mental gab es Vorbehalte. Die Mathematiker etwa rechneten autonom in Essen und Duisburg vor sich hin, beäugten sich skeptisch und gönnten sich nichts. Radtke vermittelte und fand einen für alle neuen Ort für die gemeinsame Fakultät.

Bis heute muss Radtke zwischen den beiden Städten balancieren. Im Wochenrhythmus wechselt er zwischen seinem Büro in Duisburg und dem in Essen, sein Terminkalender ist so eng getaktet, dass ihn fünf Stabsmitarbeiterinnen überwachen. "In zwei Städten Empfänge besuchen, präsent sein und beiden Städten zeigen, dass sie gleich wichtig sind – das habe ich am Anfang unterschätzt", sagt Radtke. Welchen Campus er lieber mag, will er nicht verraten.

Wenn Radtke selbst versucht, seinen Führungsstil zu beschreiben, bemüht er, ganz Geograf, einen naturwissenschaftlichen Vergleich: "Ich sehe mich als Katalysator, der Prozesse anschiebt und beschleunigt. Ich möchte, dass andere von meiner Arbeit profitieren." Das gelte einerseits für seine Mitarbeiter. Die UDE habe verbindliche Leistungsvereinbarungen mit Professoren eingeführt und sei für faire Berufungsverfahren ausgezeichnet worden. Andererseits bemühe er sich um seine Studenten: Kaum eine Uni hat mehr Deutschlandstipendien eingeworben als die UDE. Radtke fuhr dafür durchs Rhein-Ruhr-Gebiet, antichambrierte, hofierte, fixierte.

Ständig gesellig zu sein, im Mittelpunkt stehen, für die Uni werben – das scheint ihm zu liegen. Umso überraschender, dass er sagt: Nein, das stimme nicht. Eigentlich sei er ein zurückhaltender Typ, das Rektorwerden für ihn eine Herausforderung gewesen. "Ich rede nicht gern vor großen Gruppen, stehe nicht gern im Fokus. Das musste ich mir für den Job antrainieren. In meiner Funktion mache ich es gern, solange es der Uni hilft. Privat bin ich anders." Da fährt er gern Fahrrad, ist auch mal allein. Jeden Morgen nimmt er die S-Bahn ins Büro: "Das dauert eine Stunde länger als mit dem Auto, aber diese Zeit brauche ich für mich."

CHANCEN Brief Alles über Hochschulpolitik, Wissenschaftslandschaft, Scientific Community – ab jetzt immer montags und donnerstags im CHANCEN Brief, dem Hochschul-Newsletter der ZEIT. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden.

Radtkes zweite Amtszeit läuft, er schließt nicht aus, noch einmal zu kandidieren. "Gleichwohl, eine Uni braucht Veränderung, deshalb würde ich nie an einem Amt kleben", sagt er. Gut zwei Jahre hat die UDE noch, ihn vom Klebenbleiben zu überzeugen.