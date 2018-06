Die Güte war im Lande wieder einmal schwächlich, und die Hetze nahm an Kräften wieder einmal zu. Die Emanzipation der Juden, von den deutschen Aufklärern gefordert, von den französischen Revolutionären verwirklicht, rief die Streiter für das christliche Abendland zu den Tintenfässern. Hasspredigten kursierten in Deutschland, Pamphlete, pseudohistorische Elaborate. Preußens König Friedrich Wilhelm III. zeigte sich besorgt. Im September 1804 erging Order, dass in Preußen keine Schrift zur "Judenfrage" mehr veröffentlicht werden sollte.

Tatsächlich waren es ja nicht erst die Rassenideologen, "Kulturpessimisten" und "Konservativen Revolutionäre" des 20. Jahrhunderts, die völkisches Gedankengut propagierten. Schon 1819 erschien unter dem traditionsreichen Titel Judenspiegel ein Buch, das wie kein anderer Traktat des frühen Rassismus alle Elemente des Vernichtungsantisemitismus in sich vereint. Hartwig Hundt (1780–1835), der sich "von Hundt-Radowsky" nannte, ist der Autor, ein Gutsbesitzersohn aus Mecklenburg, früh gescheiterter Jurist und monomanischer Vielschreiber. Sein Programm ist umfassend: Kennzeichnung der Juden, Enteignung, Ghettoisierung, Zwangsarbeit, anschließend Deportation und Vernichtung außerhalb der Landesgrenzen. Man kann dieses Buch, in einem zynisch-zotigen Ton verfasst, das Urprogramm des Holocaust nennen. Es wurde zum Bestseller, innerhalb weniger Wochen waren (für die damalige Zeit sensationelle) 10.000 Exemplare verkauft. Das Werk stand auf dem Bücherbrett des Handwerkers genauso wie in der fürstlichen Bibliothek.

Besonders beunruhigt Hundt die "Fruchtbarkeit der Juden". Hier sieht er eine demografische Bedrohung. Er fürchtet, sie könnten sich das christliche Europa unterwerfen. Wie für ihn, so sind auch für Ernst Moritz Arndt (1769–1860), einen Bonner Geschichtsprofessor, die Juden wimmelndes "Ungeziefer". Doch Arndts Hauptwerk Geist der Zeit, von 1805 bis 1818 in vier Teilen erschienen, kreist nicht um die "Judenfrage", sondern um Deutschlands nationale "Wiedergeburt" nach der napoleonischen Herrschaft.

In der Diktion erinnert das dickleibige Werk, ein Sammelsurium aus historischen Studien und politischen Betrachtungen, auf verblüffende Weise an die deutsche Pamphletistik der zwanziger Jahre. Quälend redundant und selbstsuggestiv klittert Arndt die Geschichte, träumt von einem "deutschen Führer", der dem Land neue Größe gibt. "Siegende Deutschheit" lautet das völkische Erziehungsziel. Schon die Kinder sollen stolz darauf sein, dass sie als "Deutsche und nicht [als] Welsche geboren sind". Antidemokratisches Ressentiment, militaristischer Eifer, rassistische Töne durchziehen Arndts nationalautistische Suada, von lutherischer Frömmelei kaum gebändigt, und erklären, warum er ein Idol der Nazis wurde.

Zu denen, die ihnen den Weg bereiteten, gehört zweifellos der Hamburger Journalist Wilhelm Marr (1819–1904). Von ganz links konvertierte er nach ganz rechts – kein unbekanntes psychopolitisches Phänomen. Zu Beginn der 1860er Jahre begann er seinen Kreuzzug gegen die "jüdische Rasse", die Deutschland bedrohe; Marrs Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum erreichte noch im Jahr des Erscheinens 1879 ein Dutzend Auflagen.

Den Antisemitismus zur nationalen Religion erheben wollte der Göttinger Orientalist Paul (Bötticher-)de Lagarde (1827–1891), ein Vorbild Houston Stewart Chamberlains. Doch einflussreicher noch war der aus Marrs Schule stammende Theodor Fritsch (1852–1933). In Leipzig führte er einen kleinen technischen Verlag, lebte aber allein für den Hass auf das "Weltjudentum". Sein 1887 (zunächst unter dem Titel Antisemiten-Katechismus) veröffentlichtes Handbuch der Judenfrage brachte es bis in die dreißiger Jahre auf eine halbe Million Exemplare. 1935 errichtete man ihm als "völkischem Vorkämpfer" in Berlin-Zehlendorf – wo es noch heute eine Ernst-Moritz-Arndt-Kirche gibt – ein Denkmal.

Marrs Titel, Deutschlands "erster Antisemit" zu sein, beanspruchte voller Stolz zugleich ein Kaplan in Wien: Sebastian Brunner (1814–1893). Die fanatische Agitation in seiner 1848 gegründeten Wiener Kirchenzeitung machte ihn bekannt. Er gilt als eine Gründungsfigur des modernen österreichischen Antisemitismus (der sich heute vor allem mit dem Namen des dreißig Jahre jüngeren Georg von Schönerer verbindet). Der Gottesmann, mit hohen päpstlichen Ehrentiteln behängt, prägte eine neue Generation katholischer Hetzer, denen es in ihrem antidemokratischen Furor vor allem darum ging, die Gleichstellung der Juden rückgängig zu machen.

Genau das aber ist es, was diese Bücher und Schriften eint: der Hass auf die Ideale der Französischen Revolution – auf die just dieser Tage, nach den Anschlägen in Paris, wieder so gern beschworene Wertetrias von Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. "Nicht Menschenrechte vom Himmel zu holen, wie man es einstmals wollte, sondern Volksrechte aus der Erde zu graben, ist die Aufgabe der Gegenwart", schreibt ein anderer "Vorkämpfer der deutschen Volkwerdung", Julius Langbehn (1851–1907), in seinem Bestseller Der Rembrandtdeutsche. Der Nietzsche-Adept und Privatideologe, der gegen Ende seines Lebens zum frommen Bildungskatholiken wurde, bietet darin einen bizarren Galimathias aus kunstreligiösem Bekenntnis und völkischer Predigt. Der Rembrandtdeutsche, der noch im Erscheinungsjahr 1890 dreißig Auflagen erreichte, verlangt nach einem umfassenden deutschen Erwachen einschließlich einer rassereinen Nationalästhetik: "Für Deutschland ist nun einmal die deutsche Schädelform die beste, die höchste, die fruchtbarste."

Natürlich: Lesen kann man all diesen grellen, oft mörderischen Wahnwitz nicht mehr, es sei denn in masochistischer Absicht. Doch ein Trost ist das kaum.