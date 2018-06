Es kommt selten vor, dass Worte wie "Sonderziehungsrechte" den Weg in die Abendnachrichten finden, doch wenn es einmal geschieht, so wie am Montag, dann ist dies ein Indiz dafür, dass etwas Wichtiges geschehen ist. Sonderziehungsrechte sind eine künstliche Währung, die der Internationale Währungsfonds (IWF) vor Jahrzehnten geschaffen hat, berechnet auf Basis eines Währungskorbs. In normalen Zeiten interessiert das nur Menschen, die sich auch Ökonomenwitze erzählen. Anfang dieser Woche jedoch hat der IWF eine in der Tat historische Entscheidung getroffen: Er nimmt Chinas Renminbi im Oktober 2016 in diesen Währungskorb auf.

Historisch ist diese Entscheidung, weil der Renminbi die erste Währung seit rund 15 Jahren ist, die den Sprung in den Korb geschafft hat, nach dem Euro um die Jahrtausendwende. Mit dem Renminbi rückt zudem erstmals die Währung eines Schwellenlands an die Seite des Euro, des US-Dollar, des britischen Pfund und des japanischen Yen. Vor allem aber ist die Aufnahme in den exklusiven Kreis – und dann auch gleich als drittwichtigste Währung – ein Symbol für den Aufstieg des Renminbi. Sie reflektiert die globale Verschiebung der Kräfte und wird die Integration Chinas in die Weltwirtschaft zugleich beschleunigen. Pekings Einfluss steigt.

Seit geraumer Zeit arbeitet China daran, dem Renminbi international mehr Bedeutung zu verschaffen. Seit 2005 hat China der Währung, die lange fest an den Dollar gekoppelt war, immer mehr Spielraum gewährt, so wie im August, als es dem Wechselkursregime mehr Flexibilität verlieh (ZEIT Nr. 36/15). Parallel hat China den Einsatz der Währung auf immer neuen Feldern betrieben. Noch 2012 stand die "Volkswährung" bei internationalen Zahlungen nur auf Platz 20, heute ist sie nach Angaben des internationalen Bankennetzwerks Swift auf Platz 5. Wie in Frankfurt hat China weltweit eine Reihe von Clearingstellen aufgebaut, mit deren Hilfe Unternehmen ihre Geschäfte mit chinesischen Firmen leichter abwickeln können. Zudem lassen sich heute global Anleihen in Renminbi auflegen. So meldete Ungarn, auf diesem Weg chinesische Investoren anlocken zu wollen.

Chinas Ziel ist es, den Dollar einmal als Leitwährung der Welt abzulösen. Der Ritterschlag durch den IWF ist, obgleich zunächst eher von symbolischer Kraft, ein wichtiger Schritt auf dem Weg von einer Handels- und Anlagewährung zu einer echten Reservewährung.

Viele Zentralbanken orientieren sich bei der Zusammenstellung ihrer Währungsreserven an der Komposition der Sonderziehungsrechte. Mehr als 30 Notenbanken sollen bereits Renminbi halten, doch diese Zahl dürfte weiter steigen, ebenso die Summen, die sie halten. Auch dürften sich Versicherungen und Pensionsfonds künftig mehr Renminbi kaufen, wenn sie das Geld ihrer Kunden in Währungen investieren.

Noch ist der Weg weit. Bis heute ist der Dollar mit weitem Abstand die wichtigste Währung, ist der Kapitalmarkt auf dem chinesischen Festland weitgehend abgeschottet. Für Investoren gibt es eine Menge Hürden und die Sorge, dass der Staat jederzeit willkürlich ins Geschehen eingreifen kann – so wie im Sommer, als Peking panisch versuchte, den Absturz der Aktienmärkte in Shanghai und Shenzhen zu stoppen. Der Druck, all das zu ändern, steige mit der Entscheidung des IWF, so glauben die Experten der Bank HSBC.

Ließe China den Kapitalströmen mehr Freiheit, ginge die wirtschaftliche Öffnung des Landes einmal gar bis zur Freigabe des Wechselkurses, dann steckten darin große Chancen, aber auch große Risiken. Für beide Seiten. China erhielte frisches Geld und neue Kanäle, auf denen sich ökonomischer Druck entladen könnte, das allerdings um den Preis, dass es an Kontrolle verlöre. Und der Rest der Welt erhielte, wie seit Langem gefordert, endlich freien Zugang zu einem riesigen Markt, im Tausch gegen die Gefahr, dass sich Probleme in China künftig leichter, schneller und heftiger in alle Ecken des Globus übertragen könnten. Wenn "die Märkte" in der Finanzkrise allerdings eines gelernt haben, dann das: Es gibt kein Geschäft ohne Risiko.