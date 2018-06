Es bleibt ein Geheimnis, ob es sich bei den beiden Topverdienern um Investmentbanker handelt und ob sie in London, New York oder Singapur arbeiten, gewiss ist aber: Sie haben 2014 bis zu neun Millionen Euro kassiert – und waren damit die teuersten Spitzenkräfte der Deutschen Bank. Selbst die Mitglieder des Vorstands trugen weniger Geld nach Hause.

Insgesamt listet die Deutsche Bank 816 Mitarbeiter auf, die im vergangenen Jahr mehr als eine Million Euro verdient haben. Geht es nach John Cryan, dem neuen starken Mann des Hauses, soll diese Zahl in Zukunft deutlich sinken.

"Banker werden zu hoch bezahlt", kritisierte der Co-Chef vor einigen Tagen. "Aus irgendeinem Grund glauben viele Menschen in dieser Branche immer noch, dass sie wie Unternehmer bezahlt werden müssen, dafür, dass sie zur Arbeit erscheinen", sagte der Brite, dabei würden Banker doch nur "mit dem Geld anderer Leute spielen". Er habe auch keine Ahnung, warum er einen Vertrag mit einem Bonus erhalten habe, "denn ich verspreche Ihnen, ich werde keinen Deut mehr oder weniger arbeiten, weil mir jemand mehr oder weniger Geld bezahlt, in keinem Jahr, an keinem Tag".

Seither tobt eine neue Debatte um Gehälter und Boni in der Finanzbranche. Die Medien feiern Cryans ungewohnte Töne, bis hin zur Financial Times, der Standardlektüre der Londoner Investmentbanker. In der Deutschen Bank haben seine Äußerungen indes sehr unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen, von Beifall über Stirnrunzeln bis hin zu offener Verärgerung. Dabei verlaufen die Trennlinien keineswegs allein zwischen Privatkundengeschäft und Investmentbanking. Das Thema Boni betrifft viele Mitarbeiter, auch in Deutschland, Mitarbeiter, die teils schon um ihr Geld bangen.

Es ist der Montag vergangener Woche, als John Cryan zwei sehr unterschiedliche Auftritte absolviert. Zunächst begibt er sich ins Hotel Marriott gegenüber der Frankfurter Messe. Dort tritt er vor einige Dutzend Betriebsräte seines Hauses und erläutert ihnen seine Pläne für den Umbau der Bank. Später am Tag spricht Cryan auf einer Podiumsdiskussion der Universität – und trifft seine inzwischen fast schon legendären Aussagen, die manch einer als "Signal nach innen" versteht.

Während Cryans öffentlicher Auftritt sofort für Schlagzeilen sorgt, wird der Inhalt des Treffens mit den Betriebsräten erst Tage später publik. Vom Arbeitsdirektor und vom Deutschlandchef haben diese erfahren, dass in Deutschland bis 2018 unterm Strich 4.000 Stellen wegfallen. Der Großteil wird, so steht es in einem Schreiben des Konzernbetriebsrats, in den Filialen gestrichen. Dies sorge für Unruhe und sei intern das viel größere Thema, ist zu hören.

Hat Cryan versucht, in dieser angespannten Lage deutlich zu machen, dass die anstehenden Sparrunden auch die teuren Starhändler in London und New York treffen, um des inneren Friedens willen? Wenn, dann hat er sein Ziel verfehlt. Zwar flossen im vergangenen Jahr 63 Prozent aller variablen Bezüge ins Investmentbanking, ein Vielfaches dessen, was zum Beispiel im Privat- und Firmenkundengeschäft verteilt wurde. Doch auch dort erhielten viele Mitarbeiter eine Sonderzahlung, im Durchschnitt 5.250 Euro. Im Vergleich zu den 816 Gehaltsmillionären des Hauses mag das lächerlich wenig sein, doch wer im Durchschnitt auf nur 54.000 Euro Fixgehalt im Jahr kommt, möchte darauf ungern verzichten, vor allem wenn er sich Sorgen machen muss, dass er bald seinen Job verliert. Cryan aber hat Boni und Gehälter insgesamt hinterfragt, "das hat viele verärgert", heißt es aus der Bank. Wieso sollen in der Krise alle solidarisch sein, wo im Boom doch nur eine kleine Schar profitiert hat?