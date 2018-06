Ein altes thüringisches Sprichwort sagt: "Gehe nicht zu deinem Fürst, / wenn du nicht gerufen wirst." Angesichts der Zahl souveräner Fürstentümer, die sich einstmals zwischen Werra und Saale drängelten, sollte uns die Entstehung der Volksweisheit nicht verwundern. Wahrscheinlich gab es in Thüringen ungefähr so viele Landesherren, wie es heute Vorgesetzte bei Volkswagen gibt, die bekanntlich ebenfalls nicht gefragt werden wollten, als es um die Entscheidung für Abgasmanipulationen ging.

Erstaunlicherweise ist aber auch der Gang zum staatlichen Souverän heikel geblieben, obwohl es inzwischen nur noch einen gibt, das sogenannte Volk. Olaf Scholz jedenfalls, der Erste Bürgermeister Hamburgs, hätte in Sachen Olympiabewerbung vielleicht besser daran getan, auf eine Befragung des Volkes zu verzichten. "Gehe nicht zu deinem Bürger, / denn er ist dein Würger" könnte bald das hanseatische Sprichwort werden, das seinen thüringischen Vorläufer ablöst. Aber wie zynisch und olympiaverachtend auch immer die Hamburger entschieden haben, die Spiele sind jetzt erst mal weg und die Wutschreie der Journalisten entsprechend laut. Worüber sollen sie schreiben? Nun, ein Thema haben sie schon gefunden: Wie schlimm es nicht sei, dass die Olympiade nur noch in Diktaturen und Drittweltstaaten stattfinde statt in den aufgeklärten Demokratien mit ihren mündigen Bürgern.

Indes, meine lieben Damen und Herren Journalisten, Aufklärung und Mündigkeit sind ja gerade das Problem! Es ist der Vorzug von Diktatoren, nicht erst mühsam den Souverän fragen zu müssen, denn der sind sie selbst. Diktatoren müssen nur in die Kasse greifen und dem Olympischen Komitee ein paar Scheinchen zuschieben, schon kann die Sause starten. Manches spricht sogar dafür, dass die olympische Idee ganz und gar auf die Mittel und Zwecke eines Schurkenstaates zugeschnitten ist; dort gibt es erstens die geschulten Polizeikräfte, zweitens das gesteigerte Repräsentationsbedürfnis und drittens die notwendige Wurschtigkeit im Umgang mit Dopingmitteln. Vor allem aber gibt es, eine entsprechende Analphabetenrate vorausgesetzt, das dankbarere Publikum. Man muss nicht lesen und schreiben können, um zu bemerken, dass jemand schneller läuft oder höher springt. Insofern ist Olympia das beste Geschenk und schönste Kompliment, das der Westen den unterentwickelten Regionen machen kann. Die Hamburger haben nicht aus Geiz (wie ihnen unterstellt wird) auf die Spiele verzichtet, sondern aus Altruismus.