"Griechische Geschichte" mit Mischa Meier an der Uni Tübingen

Als ich 2005 in Tübingen mit dem Geschichtsstudium begann, habe ich das erste Mal davon gehört: dass Professor Mischa Meier als Doktorand einem Lexikon einen falschen Artikel unterschob. Über Apopudobalia, einen antiken Vorläufer des Fußballsports. Referenz: "Festschrift M. Sammer". Wie cool ist das denn, sagte ich mir als angehende Historikerin und Fußballfan, zu dem Professor muss ich in die Vorlesung!

Irgendwie kam es nicht dazu. Jetzt, zehn Jahre später, hole ich das nach. Die erste PowerPoint-Folie von Griechische Geschichte I: Bis zum Ausgang der archaischen Zeit zeigt ein Bild mit Ruinen. Wann beginnt die griechische Geschichte? Genauer: Sind die Griechen nur eine orientalische Randkultur? Was haben die kykladische, die minoische und die mykenische Kultur damit zu tun?

Ein Skript braucht Meier nicht. Er erzählt, erklärt, ordnet ein; der Ton ist locker. Meier spricht vom Heldenpool der Ilias, vom Kuddelmuddel in den anderen Epen und bringt Sätze wie: "Niemand wacht eines Morgens auf und sagt: Ab heute bin ich Grieche." Im fensterlosen Hörsaal mit der Holzvertäfelung an der Wand fällt die Zeitreise ins alte Griechenland nicht schwer. Vielleicht ist die Antike doch nicht so uninteressant, auch ohne Fußball.

