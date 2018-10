Günther Jauch hat ein letztes Mal mit seinem "Schafft Deutschland das?"-Blick in die Kamera geguckt und seinen allerletzten Gast ausgefragt, den einzigen an diesem Abend, Wolfgang Schäuble, was überraschend war, weil man von allen Wolfgängen eher den Bosbach erwartet hatte, der im Studio zu wohnen schien in den vier Jahren, die Jauch sein Fiebermessen am deutschen Gemüt moderierte, vielleicht weil Jauch als Bundespräsident der Herzen galt und bei RTL zum Frager der Nation und ABCD-Intellektuellen aufstieg, der immer die richtige Antwort weiß und dann am öffentlich-rechtlichen Sonntagabend plötzlich diese ratlose Gemütlichkeit verbreitete, diese ohrenbetäubende Leere, mit der er uns nach dem Tatort sanft in die Nacht trug, bis wir dann Montag für Montag aus unruhigen Träumen voll dünn gebohrter Bretter wieder erwachten, so schließen wir uns dem lapidaren Abschiedsgruß an, den Pinar Atalay ihrem Kollegen Jauch von den Tagesthemen aus hinterrief, als habe er gerade ein NDR-Praktikum beendet, Günther, "alles Gute"