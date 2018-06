Hamburg will den Radverkehr fördern, nennt sich sogar "fahrradfreundliche Stadt" – nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist man nicht ganz so freundlich mit Radfahrern: Räder sind von 6 bis 9 Uhr und von 16 bis 18 Uhr tabu. Wieso? Weil sie Anzugträgern die Hose beschmutzen könnten?

Nein: Platzmangel, sagt man bei HVV und Hochbahn unisono. Zu den Stoßzeiten morgens und nachmittags seien zu viele Menschen unterwegs. "Hinzu kommen Sicherheitsaspekte", sagt Rainer Vohl vom HVV. Müsste man eine volle Bahn evakuieren, wäre es sehr hinderlich, wenn überall Fahrräder herumstehen und -liegen würden.

Leidenschaftliche Radfahrer argumentieren allerdings, dass noch andere mit Sperrgut S- und U-Bahnen frequentieren: Menschen mit Gepäck etwa. Oder mit Kinderwagen. Herrsche da bei Hochbahn und HVV etwa noch das anachronistische Bild, wonach der gemeine (!) Radfahrer nicht Bahnfahrer sein kann/darf? Und wieso würden die Kontrolleure, falls man in der Sperrzeit sein Rad in die Bahn mitnehme, weil es stürme oder regne, eigentlich so hart durchgreifen und allen Ernstes zehn Euro Bußgeld kassieren? Sei das nicht extrem für eine Stadt, in der es normal ist, mit dem Bike über rote Ampeln zu fahren?

Die Einschätzung von Hochbahn und HVV ist deutlich: Seinen Koffer oder die neue Kompaktstereoanlage könne man nicht einfach am Fahrradständer anschließen. Bei Kinderwagen, vor allem mit Inhalt, sei das erst recht keine Option.

Außerdem, sagt Christoph Kreienbaum von der Hochbahn, "gibt es durchaus Alternativen zur Fahrradmitnahme": Der Wechsel vom privaten Rad in die Bahn auf das StadtRad. Oder aber kleine Klappräder, die werden auch zu Sperrzeiten akzeptiert – der HVV hat sogar eigens eins entwickelt.

Aber kann man nicht einfach Abteile für Fahrräder schaffen? Gut, man müsste ein, zwei Wagen anhängen. Kann man nicht, sagt Kreienbaum. "Das würde dazu führen, dass wir die Länge der Bahnsteige überschreiten würden und Wagen außerhalb der Bahnsteige zum Halten kämen."

Das leuchtet selbst leidenschaftlichen Radfahrern ein. Doch wie sieht es mit ein bisschen Goodwill aus? Schon vor Jahren forderte der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Ausnahmen wenigstens für jene S-Bahnen, die in der Sperrzeit nicht voll sind. "Die Umsetzung wäre für unsere Fahrgäste sehr kompliziert", sagt HVV-Mann Rainer Vohl. Aber theoretisch, erklärt er dann noch, "könnte man auf die Sperrzeiten auch komplett verzichten: Wenn nämlich Fahrgäste mit Rad die Schnellbahnen nur dann entern würden, wenn dort genügend Platz ist. Und sie sofort wieder verlassen, wenn es unterwegs voll wird. Ob wir eines Tages so weit sind?"