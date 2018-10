DIE ZEIT: Du hast eine Organisation gegründet, mit der du Flüchtlingskindern helfen möchtest. Worum geht es da?

William Scannell: Ich möchte Kindern, die aus der Heimat fliehen mussten, zeigen, dass jemand an sie denkt. Es funktioniert so: Man nimmt eine leere Postkarte und schreibt eine Nachricht auf eine Seite und malt ein Bild auf die andere. Dann schickt man die Karte an die Organisation "Any Refugee". Die leitet sie weiter an ein Kind, das irgendwo auf der Welt in einem Flüchtlingscamp lebt.

ZEIT: Inwiefern hilft das den Kindern?

William: Ich hoffe, dass sie sich dann nicht so allein und so abgelehnt fühlen. Die Kinder mussten ihre Heimat verlassen, und das ist wirklich sehr schlimm.

ZEIT: Wie bist du auf die Idee mit den Postkarten gekommen?

William: Mein Vater hat mir erzählt, dass man Karten an "Any Soldier" schicken kann, die Organisation verteilt sie an amerikanische Soldaten. Als mein Vater als Soldat in Berlin stationiert war, hat er an Weihnachten so eine Karte bekommen und sich sehr gefreut.

Wer hat dir geholfen, deine Idee umzusetzen?

Inzwischen kümmert sich der Jesuitische Flüchtlingsdienst darum, die Postkarten zu verteilen. Aber am Anfang hatte ich noch keine Hilfe, da musste ich das allein machen. Zuerst haben wir in meiner Schule Postkarten gestaltet, die habe ich selbst verteilt. Mein Vater hat mich in eine Schule im Libanon begleitet, an der Kinder aus Flüchtlingscamps waren. Denen habe ich die Karten gegeben, und sie haben auch Karten gemalt, als Dankeschön an die Kinder an meiner Schule.

ZEIT: In welcher Sprache habt ihr euch unterhalten?

William: Auf Englisch und ein bisschen auf Arabisch.

ZEIT: Woher kannst du Arabisch?

William: Als ich in die erste Klasse ging, hat mein Vater mich auf eine Reise nach Palästina mitgenommen. Ich fand, dass die Sprache so schön klingt. Seitdem nehme ich Arabischunterricht.

ZEIT: Und was machst du, wenn du es mal richtig gut kannst?

William: Das weiß ich doch jetzt noch nicht. Ich bin doch noch ein Kind!

Du kannst auch eine Karte schreiben. Schick sie auf Englisch an: Any Refugee, c/o Jesuit Refugee Service, 1016 16th Street, NW Washington, DC 20036, USA; www.anyrefugee.org