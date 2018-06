Der private Konsum ist eine Stütze der Wirtschaft. Was gekauft wird, muss ja irgendwo hergestellt werden. Das schafft Arbeit, die mit Geld bezahlt wird, das wiederum ausgegeben werden kann. Konsum dient also einem guten Zweck. Dass es der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr so gut ging, lag auch daran, dass die Bundesbürger vergleichsweise viel Geld verjubelten.

Auch am Black Friday, dem Freitag vergangener Woche. An diesem Tag haben deutsche Händler mit Extra-Rabatten einen Pseudo-Gedenktag des Kaufrauschs gefeiert. Es waren so viele, dass etliche deutsche Konsumenten ihn zum ersten Mal wahrnahmen. Denn eigentlich stammt der Black Friday aus den USA, dem Mutterland des Habenwollens. Dort bezeichnet er den Brückentag zwischen dem freien Thanksgiving und dem Wochenende. Dann beginnt typischerweise die vorweihnachtliche Einkaufssaison mit hohen Preisnachlässen.

In den Shoppingmalls zwischen New York und San Francisco treten sich die Kunden dann tot, und zwar im Wortsinn: Von 2006 bis 2014 verzeichnet die Website blackfridaydeathcount.com immerhin neun Todesfälle und 98 Verletzte im Zusammenhang mit der Jagd nach Sonderangeboten. Aktuelle Zahlen zu den Personenschäden lagen am Dienstag noch nicht vor. Den Tagesumsatz der amerikanischen Einzelhändler beziffert die Marktforschungsfirma ShopperTrak auf 10,4 Milliarden Dollar. Der Black Friday sei damit zwar schwächer ausgefallen als 2014, "aber immer noch der stärkste Verkaufstag des Jahres". Alles in allem also eine positive Bilanz, weswegen der Black Friday auch hierzulande künftig regelmäßig begangen werden soll – als Glückstag der Händler und Schwarzer Freitag der Kulturpessimisten zugleich.

Aber keine Panik: Die Bundesbürger schätzen einer Umfrage des GfK-Vereins zufolge zwar auch materielle Dinge (vor allem Autos), wünschen sich in erster Linie aber Gesundheit, finanzielle Sicherheit und Familienglück. Nichts davon kann man im Gedränge eines Black Friday kaufen, zu keinem Preis und in keiner Shoppingmall der Welt.

Und auch nicht im Internet. Statt Black Friday gibt es dort den Cyber Monday, der ansonsten aber die gleiche Funktion hat. Bei Amazon findet der Cyber Monday zudem nicht nur an einem Tag statt, sondern die ganze Woche über, also auch am Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday und Sunday. Das heißt aber nicht Cyber Week, sondern Cyber Monday Woche. Eine Woche voller Montage. Amazon kannte die Träume seiner Kunden immer schon am besten.

Interessant ist der Subtext der Rabattaktion: Ist in einer Woche alles besonders günstig, bedeutet das ja zugleich, dass der Krempel an allen übrigen Tagen teurer ist, als er es sein müsste. Deswegen verrät beispielsweise Amazon im Kleingepixelten, gute Angebot gebe es "natürlich nicht nur am Cyber Monday, sondern das ganze Jahr über". Was nur heißt, dass es völlig egal ist, an welchem der 365 Tage man einkauft. Konsumenten sollen ja schließlich nicht nachdenken, sondern Geld ausgeben. Ist ja für einen guten Zweck.