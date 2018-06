Inhalt Seite 1 — Die Jagd ist eröffnet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Leben ist hart genug, da darf die Kunst ruhig mal etwas weicher daherkommen. Als Augenschmeichler sozusagen – so wie die kleine Arbeit von Pipilotti Rist, die als Jahresgabe von der Kestnergesellschaft in Hannover angeboten wird: ein Meer unscharfer grüner Halme, ein paar verschwommene Punkte in Rot und Gelb, alles so saftig und soft, keine harte Kante im Bild, an der ein Blick hängen bleibt. Rists Videostandbildfotografie Du wirst sorglos sein ist mehr als ein Versprechen: Sie ist ein wahrhaft therapeutisches Werk und mit 2.700 Euro ein nicht ganz billiges "guilty pleasure" in einer Welt voller Terroristen und Despoten. Aber warum, verdammt noch mal, sollte man gerade jetzt nicht das Recht haben, in Ruhe auf eine grüne Wiese zu starren?

Die Weihnachtszeit ist alle Jahre wieder Jahresgabenzeit in den deutschen Kunstvereinen. Aufs Schönste fällt in den kommenden Wochen der saisonbedingte Shoppingimpuls mit der demokratischen Vorstellung einer "Kunst für alle" zusammen. Dieser Marketingkniff ist in den Kunstverein seit Jahrzehnten gut eingeführt und eine ernst zu nehmende Einnahmequelle für die Häuser. Für die Vereinsmitglieder bieten die traditionellen Künstlereditionen eine schöne Gelegenheit, sich das eine oder andere Werk für zu Hause zu sichern. Und die zuweilen noch recht unbekannten und mittellosen Künstler verdienen auch mit.

Geht es um Jahresgaben, erwähnen Kunstmarktexperten mit eleganter Routine die günstigen Preise bei gleichzeitig höherer Auflage (im Fall von Rists Foto: 25 Exemplare und zehn sogenannte Artist’s Proofs). Wenn jedoch eine Jahresgabe erst einmal an der eigenen Wand hängt, vergisst man vermutlich schnell, dass es noch andere gleichgesinnte und gleich ausgestattete Kunstfreunde gibt, seien es neun oder 99. Der Auflagencharakter ist eher aus einem anderen Grund bedeutsam: Offensichtlich zeigt er an, dass sich Jahresgaben nach dem Geschmack der Menge richten müssen.

Extrem verkopfte oder gar verstörende Kunst findet man in den Editionsprogrammen selten. Trumpf scheint dagegen Humor zu sein, vielleicht weil er der "kleinen" Kunstform der Edition ein adäquates Gefühl der Leichtigkeit mit auf den Weg gibt. In zahlreichen Arbeiten, die beim Sichten des diesjährigen Angebots als originell im Gedächtnis bleiben, klingen Töne der Ironie an. Mal sind sie gröber wie bei der Halskette mit "Ego"-Schriftzug von Katja Aufleger als Jahresgabe des Kunstvereins in Hamburg, ein unverzichtbares Accessoire für den Barbesuch im Schanzenviertel (drei Unikate, je 1.100 Euro).

Mal wirkt der Humor feiner, wie bei der Edition Summercool II der Künstlergruppe Fort, die – zu einem Preis von 120 Euro in der Gesellschaft für Aktuelle Kunst Bremen erhältlich – ein Konzeptpapier sowie den Gegenwert eines Speiseeises vom Typ Flutschfinger bietet. Ob der Käufer dann wirklich das dreifarbige Eis über ein Blatt flutschen lässt, um ein abstraktes Bild zu erhalten, oder ob er einfach nur das Konzeptpapier rahmt, bleibt ihm überlassen. Auf jeden Fall spielt diese Jahresgabe (110 Exemplare plus zehn Artist’s Proofs) auf ähnlich charmante Weise mit Klischeevorstellungen moderner Kunstproduktion wie die Waschmaschinenskulpturen aus altem Taschentuch, die die Künstlerin Angelika Loderer aus ihren frisch geschleuderten Jeans pult. Zwölf Unikate dieser klumpigen Readymades kosten beim Dortmunder Kunstverein je 100 Euro.