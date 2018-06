Liebe Lenore, lieber Bert,

ich lernte Euch 1986 in Gera kennen. Lenore Blievernicht und Bert Neumann. Ich spielte in Berts Bühnenbild. Fünf fahrbare Couchs. Legende vom Glück ohne Ende.

Dieser Zauber, der um Euch war, als Liebespaar. Den Ihr wie einen Mantel über das Feindselige gebreitet hattet. Ihr wart das Paar der Paare, ausgestattet mit großer Aura und unerschütterlicher Geschmackssicherheit. Die DDR, eine tölpelhafte Diktatur ohne Rückgrat, und wir mittendrin. Die Diktatur, die wir nicht ernst nehmen wollten in ihrer Tollpatschigkeit und ungelenken Brutalität. Viel gelacht und spöttisch betrachtet. Dann fiel die Mauer. Das war okay. Doch veränderte es Euch?

Die Chiffren verkomplizierten sich, der Kreis der Freunde wurde größer, die Sprache universaler. Die Räume, die Fotos, die Kostüme, die Aura. Im Theater zogen wir die Grenze neu. Damals in Bochum, wo Ihr das Stachelherz erfandet und das edle Artwork dazu. Bei der Eröffnung, als Ihr Birken gesehen habt, mit denen wir das Theater dekoriert hatten, wegen einer Tschechow-Inszenierung, seid Ihr auf dem Absatz umgekehrt und habt den Laden nie mehr betreten. Für Euch war das Kunstgewerbe.

Das Erheben der linken Augenbraue konnte bei Dir, Bert, tiefste Erregung ausdrücken. Oder nur spöttisches Wundern oder Wut, genau wusste das keiner.

Lenore und Bert, wir haben uns an diesem sonnigen Nachmittag in einem Café in der Schönhauser über die Volksbühne unterhalten. Wie Ihr abserviert wurdet, ausgeliefert an eine dümmliche Berliner Politik. Wie man Dein Lebenswerk, Bert, in den Abfalleimer einer absolut spießigen und mondänen Kunstupperclass beförderte. Mir war nicht klar, wie sehr dieses Ding an der Volksbühne Euer Leben gewesen war. Ich habe gemeint, so sei das nun mal. Die einen kommen, die anderen gehen.

Da hast Du Deine Augenbraue ganz schön weit nach oben gezogen, Bert!

So traurig Dein Blick. Und Lenore, Du sagtest leise: "Wird schon."

Leander Haußmann, 56, ist Schauspieler und Regisseur für Film und Theater