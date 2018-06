Ich wollte gerade beginnen, diese Rede niederzuschreiben, als mich die Nachricht von den Pariser Verbrechen des 13. November lähmte. Dies war nicht nur ein Kriegsakt gegen das französische Volk, sondern ein Angriff auf die Freiheiten und Werte aller Europäer. Ja, diese Tat zielte auf den Frieden der Menschheit. Immer offensichtlicher wird nun, dass der globale Terrorismus uns zu einer energischen Reaktion im Namen des Völkerrechts herausfordert.

Darf ich es wagen, nach diesem Massenmord, der abermals im Namen Gottes verübt wurde, noch über die Tugend des religiösen Pluralismus zu sprechen? Ihn gar als Grundlage der europäischen Demokratien bezeichnen?

Ich glaube, nach der Tragödie müssen wir endlich eine Herausforderung annehmen, vor der Europa schon lange steht: nämlich postnationale Demokratien zu schaffen, deren Fundament ein religiöser Pluralismus ist. Es gibt in diesen Tagen viele schwerwiegende Probleme, mit denen die Europäische Union konfrontiert ist: die akute Flüchtlingskrise; die anhaltenden Schwierigkeiten bei der Integration von Migranten, darunter viele Muslime; der Krieg in der Ukraine, der die internationale Rechtsordnung verletzt; die Schwächung der europäischen Solidarität durch die Wirtschaftskrise in Griechenland.

Doch vor zwei Versuchungen, zwei unrealistischen Träumen sollten wir uns jetzt hüten. Außenpolitisch ist der Traum ausgeträumt, eine Festung Europa ließe sich vor den Bedrohungen schützen, die an Europas östlichen Grenzen und von seiner südlichen Flanke in Afrika und dem Nahen Osten ausgehen. Innenpolitisch darf Europa nicht wieder in misstrauische und unsolidarische Völker zerfallen, die durch neue Mauern getrennt sind.

Ganz Europa ist jetzt in Gefahr, wieder nationale Grenzen zu ziehen, die "uns" von "denen" trennen – anstatt eine zivilgesellschaftliche Verbundenheit weiter zu kultivieren, die uns als Europäer bereits eint. Erinnern wir uns: In Europa ist es gelungen, das tragische Erbe zweier Weltkriege zu überwinden. Hier wurden die verfassungsmäßigen Voraussetzungen geschaffen, um Völkermorde künftig zu verhindern, wie sie im 20. Jahrhundert durch rassistische, ethnisch-religiöse, nationalistische und totalitäre Ideologien verursacht wurden.

Nun aber müssen wir uns neu dazu bekennen, dass wir friedlich und solidarisch im Haus einer gemeinsamen Rechtsordnung leben wollen – egal, woher wir stammen. Egal, welche religiösen oder säkularen Überzeugungen wir haben. Dies schulden wir auch den Opfern der brudermörderischen Konflikte in Europa. Und wir schulden es den Opfern der Schoah. Sie wurden ermordet, weil man sie nicht als europäische Mitbürger anerkannte, obwohl sie seit Generationen auf europäischem Boden lebten.

Preisträgerin: Angela Merkel Preisträgerin: Angela Merkel Die Bundeskanzlerin wurde am 2. Dezember im Jüdischen Museum Berlin für ihre Verdienste um die Religionsfreiheit geehrt.

Der Abraham-Geiger-Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird verliehen vom Geiger Kolleg der Uni Potsdam, der ersten deutschen Ausbildungsstätte für Rabbiner nach dem Holocaust. Merkel stiftet ihr Preisgeld einem interreligiösen Projekt Rabbiner Walter Homolka als Gründer des Geiger Kollegs sagt: "Der Preis zeichnet Menschen aus, die ein Wagnis für die Wahrheit eingehen. Die Kanzlerin macht Ernst mit dem Pluralismus der Religionen. Sie verteidigt unbeirrt Werte, die uns Deutschen gut stehen. Wenn vor unseren Synagogen Panzersperren stehen, haben wir noch einen Weg vor uns. Oder nicht?"

Europäer haben also die moralische Pflicht, die "jüdische Frage" neu zu beantworten: was sie heute bedeutet und wie sie mit der Staatenbildung zusammenhängt. Erinnert sich noch jemand an den Westfälischen Frieden von 1648? Dieser Frieden beendete zwar die Religionskriege in Europa, erwies sich aber als Problem für das Entstehen eines religiösen Pluralismus.

Wir alle kennen die gängige Rechtfertigung für den säkularen Charakter der europäischen Demokratien: Einst, im Europa des Mittelalters, waren Religion und Politik miteinander verschmolzen, und zwar in einer für vormoderne Gesellschaften typischen Weise. Diese Verschmelzung führte nach der Reformation, unter den Bedingungen religiöser Vielfalt und religiösen Sektierertums, zu den schlimmen Religionskriegen der frühen Neuzeit. Danach lag Europa in Trümmern. Auf diese Katastrophe folgte eine notwendige Säkularisierung und Aufklärung. Die modernen Europäer lernten, Religion und Politik voneinander zu trennen. Vor allem aber lernten sie, ihre religiösen Leidenschaften zu zügeln und ihren Fanatismus zu überwinden, indem sie den Glauben in die Privatsphäre verbannten. So entstand eine liberale, säkulare Öffentlichkeit, in der Meinungsfreiheit und politische Vernunft herrschen. – Dies ist die Erzählung heutiger Europäer über sich selbst.