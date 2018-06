Der Mann ist Gastronom, vor allem aber ist er an diesem Abend Olympia-Fan, er hat ein T-Shirt mit dem Feuer-und-Flamme-Logo übers Hemd gezogen, feurig ist auch sein Blick. "Wie doof sind die denn?", ruft er, als auf dem Bildschirm die neuesten Ergebnisse aufleuchten. "Wie kann das sein?"

"Es wird immer schlimmer", stellt sein Nebenmann mit trockener Stimme fest, der für die Immobilienfirma ECE Otto arbeitet.

"Oh, Mann", ruft der Gastronom, ein erfolgreicher Betreiber von Sushi-Läden. "Das zieht sich durch unsere ganze Gesellschaft, die Leute sind immer nur dagegen!"

Draußen im Land sind die Bürger an diesem Sonntag zu den Urnen geströmt. Hier, in jener Veranstaltungshalle im Volkspark, die zurzeit den Namen Barclaycard Arena trägt, hat sich die Prominenz aus Wirtschaft, Politik und Sport versammelt zur Feier eines Sieges. Dachte man zumindest.

Wieder strahlen Scheinwerfer die olympischen Farben in die Arena, wie im März, als Hamburg sich gegen Berlin durchsetzte. Wieder dreht sich unten auf dem Hallenboden das riesige Olympia-Logo. Oben im Skylight Café, das wie eine Kommandozentrale über der raumschiffartigen Arena thront, blicken Herren in dunklem Jackett und Damen in Kleidern zu Alexander Otto, der die Kampagne für Olympia und das Engagement der Hamburger Wirtschaft rühmt. Dann schaut Otto auf einen der Bildschirme: "Nachdenklich macht mich jetzt die erste Hochrechnung."

"Da wird sich hoffentlich noch was tun!", sagt der Moderator von Hamburg 1.

Die Wirklichkeit sickert nur langsam in die Köpfe. Der Mäzen Otto und viele Unternehmer, der Chef der Handelskammer und etliche seiner Mitarbeiter, der Chef des HSV und zahlreiche Sportler, Politiker, Medienleute – zunehmend fassungslos stehen sie vor den Bildschirmen, auf denen sich tatsächlich noch was tut: Die Nein-Stimmen legen zu. Alexander Otto lächelt weiterhin, aber es wirkt zunehmend irritiert. Männer, die eben noch fröhlich plauderten, sehen jetzt blass aus. Erst wird es ruhiger im Skylight Café, dann wieder lauter. Weil sich alle fragen: Was läuft da schief?

"Idiotisch", "kleingeistig", "provinziell" – so schimpfen Politiker und Unternehmer

Nun, da alle nach einer Bedeutung suchen, muss man als Erstes fragen, ob dieses Ergebnis wirklich so viel zu bedeuten hat. Politik und Wirtschaft wollten Olympische Spiele, eine knappe Mehrheit der Bürger will sie nicht. 51,6 Prozent dagegen, rund zwei Prozent zu viel. Aus, vorbei, Schwamm drüber.

Im Rathaus scheint man das so zu sehen. Die Senatskanzlei verschickt schon am Montag mit der geschäftigen Routine einer üblichen Woche die üblichen Tätigkeitsnachweise ("Woche der Inklusion", "Beratungsnetzwerk Prävention und Deradikalisierung", "50 Jahre Architektenkammer"). Die Opposition lieferte eher lustlos die erwartbare Schuldzuweisung ab ("Mit seiner ungeschickten Verhandlungsstrategie hat der Bürgermeister nicht nur den Bund verprellt, sondern offenkundig auch die Bürger von einer Zustimmung abgeschreckt"). Wie soll man auch kritisieren, was man die ganz Zeit mitgetragen hat? Und nun zurück zur Tagesordnung.

Dass es ganz so einfach nicht ist, zeigt sich aber schon am Abend der Abstimmung. Gerrit Braun ist natürlich gekommen, mit seinem Zwillingsbruder Frederik, die beiden Gründer des Miniatur-Wunderlands. Vor ein paar Wochen haben sie Tausende Hamburger im Stadtpark dazu gebracht, sich bunte Umhänge überzuziehen und die olympischen Ringe zu formen. Die Welt habe ein besseres Olympia verloren, nachhaltig und demokratisch, glaubt Gerrit Braun. "Es ist idiotisch."

Seiner Meinung nach haben die Studenten den Ausschlag gegeben, weil sie viele seien und indoktriniert wurden von einem linken Asta und kritischen Professoren. "Ich hatte bei jungen Leuten das Gefühl, dass es cool ist, gegen Olympia zu sein", sagt Braun. "Gegen das Establishment und Großkonzerne."