Nun sind beide tot, der Engländer und sein Lausitzdorf. Michael Gromm starb am 31. Oktober 2015, Horno schon 2005. Gromm lebte 71 Jahre, Horno zehnmal so lange. Ich begegnete beiden 1993, als Reporter. Der Braunkohlekonzern Laubag wollte eines der schönsten Brandenburger Dörfer in die Grube schicken. Ministerpräsident Manfred Stolpe hatte den Hornoern Bleiberecht versprochen. Er half so wenig wie dann Matthias Platzeck, die PDS und andere vollmundige Paten. Wirtschaft schlug Politik. Hornos Gegner hatten ein Totschlagargument: Arbeitsplätze. Laubag-Nachfolger Vattenfall exekutierte das Dorf und erbaute ein Neu-Horno, bei Forst.

Der Londoner Michael Gromm kam 1992 nach Guben, um eine Familienchronik zu schreiben. Er las in der ZEIT von Horno und fand sein Lebensthema. Der Freigeist begriff die Verwurzelung des Menschen. Gromm verachtete Macht. Er wurde Hornoer, stärkte den Aufstand und erwarb ein Dreieck Land. Er führte Verfassungsklage und begleitete die dörflichen Streiter bis in den schwedischen Reichstag. Alles umsonst, aber nicht vergeblich. Gromm hinterlässt Bücher. Horno. Ein Dorf in der Lausitz will leben lässt die Einwohner sprechen und zeigt sie, porträtiert von Roger Mehlis. Horno. Verkohlte Insel des Widerstands ist eine Chronik des großen Kampfs.

Begraben wurde Michael Gromm in Berlin, nahe Fontane. Zwei Dutzend Menschen folgten seinem Sarg, auch der Dichter Richard Pietraß, der am Hornoer Berg in die Baggerschlucht schaute: "Ich sah des Lebens dünne Gärschicht / Ein Seidenlaken überm Nichts". Niemand kam aus Horno. Mit dessen Bürgermeister Bernd Siegert hatte Gromm sich überworfen. Siegert wollte, als der Kampf verloren schien, wenigstens die Dorfgemeinschaft retten und stimmte schließlich dem Umzug zu.