Es war ein denkwürdiger Moment im polnischen Sejm, am Mittwoch vergangener Woche, als der Abgeordnete Kornel Morawiecki kurz vor Mitternacht an das Rednerpult trat. Ein paar Stunden davor hatte die neue nationalkonservative Regierungsmehrheit völlig unerwartet ihre Absicht bekannt gemacht, die in der vergangenen Legislaturperiode getroffene Wahl von fünf Verfassungsrichtern für nichtig zu erklären. Stattdessen sollte nun die jetzige Mehrheit die Hüter der Verfassung bestimmen. Die Opposition tobte, warf der erst seit zwei Wochen im Amt befindlichen Regierung vor, die Gewaltenteilung auszuhebeln, und sprach sogar von einem Staatsstreich (sie ließ freilich unerwähnt, dass auch sie es mit der Unabhängigkeit der Richter nicht immer ganz genau nahm). Da meldete sich Morawiecki zu Wort, einst eine Legende der antikommunistischen Opposition. "Über dem Recht steht das Wohl des Volkes", sagte der Älteste unter den Volksvertretern. Woraufhin sich die Abgeordneten der Regierungsmehrheit von den Plätzen erhoben, um dem Redner minutenlangen Beifall zu spenden.

Dieser Vorgang charakterisiert die illiberale Versuchung Polens seit der jüngsten Parlamentswahl und dem Erfolg der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit von Jarosław Kaczyński. Der Verfassungsgerichtshof soll zukünftig die Macht nicht stören, die öffentlichen Medien sollen Regierungsrichtlinien folgen, die Opposition wiederum wird im Parlament behindert, indem man ihr etwa die Leitung wichtiger Ausschüsse verwehrt. Dass der Präsident einen Parteikollegen, der wegen Machtmissbrauchs vorverurteilt wurde und nun Sicherheitsdienstchef werden soll, begnadigt und das Gericht rechtswidrig daran hindert, die Verhandlung bis zum Ende zu führen, passt ebenfalls in dieses Muster.

Der amerikanische Politikwissenschaftler Fareed Zakaria schrieb 1997, dass "gewählte Regierungen, die den Anspruch erhoben, den Volkswillen zu repräsentieren, die Macht und die Rechte anderer Elemente der Gesellschaft in der letzten Dekade ständig begrenzt haben". Während Zakaria damit den Aufstieg der "illiberalen Demokratien" in Lateinamerika und Asien beschrieb, ist diese Denkweise – die Überzeugung, dass sich eine demokratisch gewählte Mehrheit im Namen des Volkes über geltendes Recht hinwegsetzen dürfe – mittlerweile auch in Europa nicht mehr fremd. Namentlich Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat den Aufbau einer illiberalen Demokratie zum Programm erklärt. Wollen die Polen etwa den gleichen Weg gehen?

Ein Triumph des Antiliberalismus in Polen wäre keineswegs Ausdruck des Volkswillens, auf den sich die Nationalkonservativen heute berufen. Er wäre vielmehr ein Ergebnis des Versagens der liberalen Elite, die es in den vergangenen acht Jahren unterlassen hat, die polnische Gesellschaft zu umwerben und zu gewinnen. Nicht ein Rechtsruck der Gesellschaft, sondern die massive Demobilisierung der politischen Mitte, ihre Abwendung von der Politik, die zwei Wahlperioden lang mehr mit Verwaltung als mit Gestaltung beschäftigt war, ebnete den Weg zum Wahlerfolg der Kaczyński-Partei im Oktober.

In den vergangenen Jahren sind die Einstellungen der Polen zu fundamentalen Verfassungsfragen, zu Europa oder politischen Grundwerten so gut wie konstant geblieben. Von einer Wende zum Konservatismus, Autoritarismus oder Nationalismus, so sagt es beispielsweise der Sozialforscher Radosław Markowski, könne keine Rede sein. Selbst wenn ein Teil der Wähler der Partei Recht und Gerechtigkeit zu solchen Ansichten neigt, handelt es sich dabei um knapp 20 Prozent der Gesellschaft (oder um 25 Prozent, wenn man die Wähler kleinerer nationalistischer Parteien hinzuzählt). Aufgrund der niedrigen Wahlbeteiligung (52 Prozent) verfügen die Nationalkonservativen zwar über eine absolute Mehrheit im Sejm, aber eine Legitimation, die politische Ordnung auf den Kopf zu stellen, haben sie damit keineswegs.

Ihr Wahlerfolg speiste sich insbesondere aus dem Eindruck vieler Polen, dass in den 25 Jahren der Transformation nach 1989 Ungerechtigkeiten entstanden sind, die von der liberalen Elite und dem Staat, den sie führte, nicht anerkannt und schon gar nicht bekämpft wurden. Die durchaus robuste Wirtschaft, deren Erfolg sich vor allem in den vergangenen acht Jahren in den Wachstumsraten (kumuliert 24 Prozent) niederschlug, ging nicht mit dem Aufbau effizienter staatlicher Institutionen einher, die den Bürgern Sicherheit bieten würden. Ungewissheiten und prekäre Verhältnisse im Gesundheitswesen, im Rentensystem oder auf dem Arbeitsmarkt unterminierten sowohl das Vertrauen in den Staat als auch den Stolz auf die Überwindung des Sozialismus. Die Transformation hinterließ einen schwachen Staat und eine atomisierte Gesellschaft. Partizipation und Zivilgesellschaft sind unterentwickelt.