Das Letzte, woran ich mich erinnere, sind die rachsüchtigen Blicke des Richters, der von oben herabschaut. Er sprach vielleicht zehn Sekunden mit mir: "Ich habe mich für Ihre Inhaftierung entschieden." Unter Beifall und "Die freie Presse kann nicht mundtot gemacht werden"-Rufen geht es für mich an den Ort, an dem die freie Presse mundtot gemacht wird – in das Gefängnis von Silivri.

An der Tür fragt mich ein zuvorkommender Kriminalbeamter, ob ich noch ein Bedürfnis hätte. Ich erwidere: "Gerechtigkeit". Er deutet jedoch auf das WC. Sechs, sieben junge Männer von der Antiterroreinheit begleiten mich zum Parkhaus. Sie bringen auch Erdem (Erdem Gül ist Korrespondent der Cumhuriyet und ist ebenfalls verhaftet worden, Anm. d. Red.) . Wir beide sind die Pflichtakteure in einem geschmacklosen Stück. "Bist bestimmt hungrig", sagt einer der Polizisten. Wir sind hungrig. Er schickt jemanden, um Kekse zu besorgen. Bietet Erdem eine Zigarette an. Er ist wirklich zuvorkommend.

Wir fahren los, drei Polizisten sitzen mit uns im Auto. Es läuft anders ab, als ich es bisher gesehen habe: ohne Handschellen, ohne heruntergedrücktes Haupt beim Einsteigen, ohne festen Polizeigriff – fast als würden wir zu einer Spazierfahrt aufbrechen.

Der Weg ist derselbe, den ich täglich zur Arbeit, zu meiner Zeitung nehme. Der Weg, dem ich täglich entgegensehe, jedes Mal voller Ungeduld, endlich anzukommen. Diesmal hoffe ich, dass der Weg nicht endet. "Willkommen Geduld", murmele ich innerlich, als begrüßte ich einen alten Freund, den ich lange vernachlässigt habe.

"Ich erinnere mich an einen Ihrer Artikel bezüglich der Schulbildung", sagt einer der Polizisten. Ich erzähle ihm die bekannte Anekdote von Reşit Galip, der bei einem Staatsessen Atatürk die Stirn bot. Und ich erzähle, wie wir die Kriegssituation mit Russland bewerten. Die Atmosphäre lockert sich endgültig, als Erdem danach fragt, wie realitätsnah denn eine Polizei-Serie sei. Ein junges Paar nähert sich uns. Während die Polizisten sich bemühen, die beiden fernzuhalten, rufen sie uns zu: "Wir sind bei euch! Ihr habt unsere Unterstützung." Mitten in der Nacht – ein Herzensarsenal.

Wie grotesk. Für den Abend hatte ich ein Abendessen mit Dilek, meiner Frau, geplant. Heute ist unser Hochzeitstag. Stattdessen sitze ich mit einem Polizisten in Zivil auf der Rückbank eines Autos und esse Kekse. Offenbar schlägt sich in meinem Leben eine neue Seite auf. Eine Seite, von der ich nicht weiß, wie viel von ihr ich selbst beschriften kann und wie viel durch die Umstände gefüllt wird. Wie fühlt sich meine Mutter jetzt? Mein Vater? Was denken meine Freunde? Würden sie bloß wissen, dass ich mich innerlich amüsiere, und nicht um mich trauern, denke ich.

Nach einem zwölfstündigen Justizabenteuer, so gegen Mitternacht, passieren wir den Eingang der Silivri-Haftanstalt. Ein Blitzlichtgewitter bricht los. Ich blicke in die bekannten Gesichter von Journalistenkollegen. Eine Szenerie wie aus einem Boulevardmagazin: Erwischt am Gefängnistor!