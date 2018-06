Sigmar Gabriel steht häufig nachts auf, wenn er nicht schlafen kann. Er geht dann in sein Arbeitszimmer, setzt sich an den Computer und schreibt: Mails, Strategiepapiere, Reden. "Wenn ich eine wirklich wichtige Rede halten muss, dann muss ich sie in meiner Sprache formulieren", sagt er. "Das muss ich selber machen."

Auf eine Formulierung ist er bis heute stolz: Die SPD müsse wieder raus ins Leben, dahin, wo es brodele, manchmal rieche und gelegentlich stinke. 2009 hat er das gesagt, in seiner Rede auf dem Parteitag, und viele Sozialdemokraten bekommen feuchte Augen, wenn sie daran denken. Damals wurde Gabriel neuer Parteichef, und seine Worte bewirkten zweierlei: Die SPD glaubte wieder an sich. Und sie glaubte erstmals an ihn.

Aber jetzt? In der kommenden Woche ist wieder Parteitag, inzwischen hat Sigmar Gabriel seine Kanzlerkandidatur erklärt, und die SPD wird ihm dafür bei der Wahl zum Parteivorsitzenden ein ordentliches Ergebnis bescheren. So diszipliniert sind die Sozialdemokraten dann schon. Aber gleichzeitig weiß Gabriel, dass er 2017 wohl nicht Kanzler werden wird, es womöglich nie werden wird. Man könne nicht vorausplanen, wann die Wähler sich von Merkel abwenden würden, hat er zuletzt immer wieder gesagt. Die SPD müsse vorbereitet sein. Doch nun ist dieser Moment da, in der Flüchtlingsfrage wenden sich tatsächlich immer mehr Menschen von Merkel ab – aber sie wenden sich nicht Gabriel zu.

Auf die Frage, ob sie von diesem Mann regiert werden wollten, antwortet die Mehrheit der Wähler mit Nein. Diese Ablehnung ist wie fest betoniert, selbst jetzt, da die Beliebtheitswerte der Kanzlerin sinken, ändert sich nichts daran. Und deswegen ist es spannend, einmal der Frage nachzugehen, woran das eigentlich liegen könnte – an Gabriel oder an den Deutschen? Oder womöglich an Angela Merkel?

An einem kalten Winterabend kommen in einem Hotel im Sauerland drei Freunde zusammen. Sie sind auf ein Fest eingeladen, aber keinem der drei ist nach feiern zumute. Sie haben sich in einen Nebenraum zurückgezogen, haben sich Wein bestellt und hören nichts von der Musik und der ausgelassenen Stimmung nebenan. Es ist Anfang Dezember 2003, und es geht um Sigmar Gabriels Zukunft.

Wie besessen reden die beiden auf ihn ein: Du darfst nicht aufhören! Du musst Politik machen! Du kannst doch was! Es ist Gabriels schwärzeste Zeit, ein Dreivierteljahr vorher ist er als Ministerpräsident Niedersachsens abgewählt worden. Man hat ihn vom Hof gejagt, als Verlierer verhöhnt. Gabriel ist fertig, er hadert mit sich, will mit Politik nichts mehr zu tun haben. Nur: Es gibt nichts Besseres für ihn. Auch darum geht es an diesem Abend.

Die beiden Freunde, die ihm das beibringen müssen, sind Bodo Hombach und Götz-Werner von Fromberg. Hombach und Gabriel kennen sich aus dem Wahlkampf, den Hombach 1998 für Gerhard Schröder organisierte. Auch Fromberg, einen Promi-Anwalt aus Hannover, hat Gabriel über Schröder kennengelernt. Vor diesem Abend hat sich Fromberg in der Wirtschaft umgehört, er hat den Markt sondiert. Sigmar Gabriel kann reden, er kann Leute mitreißen, und er ist schnell im Kopf. Aber: Er ist Lehrer. Da fallen einem die guten Jobs in der Wirtschaft nicht einfach so vor die Füße.

Gabriel ist damals – um es sozialdemokratisch zu sagen – am Arsch. Er weiß seitdem, wie schnell alles vorbei sein kann. Und er will alles tun, damit es nie wieder geschieht. Das hat ihn rastlos gemacht. Auch jetzt glaubt er, noch mehr Ideen haben zu müssen, noch mehr Papiere schreiben zu müssen, um die SPD aus ihrem Umfragetief zu führen. Es nagt an ihm und treibt ihn nachts an den Computer. Aber ein rastloser Politiker wirkt immer auch wie in Getriebener. Und wer schenkt einem Getriebenen schon gern Vertrauen?

In den ersten Monaten der großen Koalition war das anders: Die SPD brachte ein Anliegen nach dem anderen durch den Bundestag – den Mindestlohn, die Mietpreisbremse, die Rente mit 63. In der Union fragten die Ersten, ob man sich beim Verfassen des Koalitionsvertrags womöglich habe über den Tisch ziehen lassen. Und Sigmar Gabriel war sehr entspannt.

Dann kamen die ersten Berichte.

Man kann sich als Außenstehender schwer vorstellen, wie viel selbst Spitzenpolitiker noch lesen, nicht nur in den großen Blättern, auch in Regionalzeitungen und Blogs. Im November 2014 erschien in der Süddeutschen Zeitung ein langer Artikel über Sigmar Gabriel. "Manchmal hat man den Eindruck", schrieben die Autoren, "dass der Mann gar nicht so genau weiß, wie wenig Zeit er eigentlich hat."