Wollüstig bleckt er die Zähne und zwirbelt aufgeregt den Nippel seiner vor Völlerei geschwollenen linken Brust, die aus der von einem exhibitionistischen Windstoß aufgerissenen Robe ausbricht. Er ist ein Gigant des Hedonismus: Hotei, der japanische Gott des Glücks. Riesig auch sein Format: Imposante 3,3 Zentimeter hoch und ganze 5,1 breit. Wer sich mit der arkanen Kunst japanischer Netsuke auskennt, weiß, dass die geschnitzten Figuren, die man traditionell am Gürtel trägt, oft noch kleiner sind als dieser 200 Jahre alte Hotei, der am 5. Dezember bei Lempertz versteigert wird. Der kleine Hedonist wird im Westen oft mit dem Gautama Buddha verwechselt, der jedoch meist asketisch abgemagert erscheint und die Gläubigen an temperierten Verzicht erinnert, während Hotei wohlgenährt und oft von lachenden Kindern umringt die Vorzüge des Lebens zu genießen weiß. An Neujahr schippert er mit den anderen sechs japanischen Glücksgöttern um die Welt und verteilt Geschenke. Den Rest des Jahres amtiert er als Schutzpatron von Restaurantbesitzern und Barkeepern. In dieser Funktion kann man dem dicken Kerl jeglichen Exzess in die Schuhe schieben. Zu viel gegessen oder getrunken? Hotei hat einen verführt. Nicht nur Freunden des Genusses sei daher empfohlen, stets einen elfenbeinernen Hotei mit sich zu führen, als Mahnung, bloß nicht alles so ernst zu nehmen und sich immer mal wieder einen Sake zu gönnen.