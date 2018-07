Donnerstagabend in Helmstedt, 35 Kilometer von Wolfsburg entfernt. Ein Bungalow am Ende einer Sackgasse, in der Einfahrt steht ein Wohnwagen. Wir sind zum Abendbrot bei Thomas Blume eingeladen, 51 Jahre alt, Anlagenmechaniker bei Volkswagen. In seinem Esszimmer hängen Lichterketten, Glocken, Dutzende Familienfotos und eine Kuckucksuhr an den Wänden. Zwei seiner Kollegen sitzen mit am Tisch, Arnold Schuwald, 58, Karosseriewerker, und Volkhard Lorenz, 48, Elektriker. Die drei arbeiten in Wolfsburg, alle in den riesigen Hallen 1, 3 und 4. Karosseriebau.

Seit im September der Skandal um die manipulierten Abgaswerte losbrach, ist ihr Konzern beinahe täglich in den Nachrichten. VW-Chef Martin Winterkorn musste zurücktreten. Der Werbeslogan "Vorsprung durch Technik" der VW-Tochter Audi klingt inzwischen wie ein schlechter Witz. 55.000 Menschen sind im Stammwerk in Wolfsburg beschäftigt. Es war nicht einfach, drei von ihnen zum Reden zu bewegen.

DIE ZEIT: Wir essen heute Abend zusammen, um über diese verrückten Zeiten zu sprechen, in denen sich VW gerade befindet. Ganz ehrlich: Wie schlimm ist es?

Arnold Schuwald: Ach, es wird schon viel über die ganze Situation geredet im Werk. Aber wenn ich in Wolfsburg zum Bäcker gehe, spüre ich einen irrsinnigen Rückhalt. Die Leute sprechen uns Mut zu.

Thomas Blume: Neulich fragte mich jemand, warum ich die Wolfsburger Allgemeine lese und nicht lieber die Braunschweiger Zeitung, weil dort weniger VW-Meldungen drinstünden. Ich hab dem gesagt: Ich lese weiter die Wolfsburger Allgemeine. Das gehört sich so.

ZEIT: Wie lange arbeiten Sie drei schon bei Volkswagen?

Blume: 1. Juni 1986.

Schuwald: 22. Oktober 1985.

Volkhard Lorenz: 18. September 1986.

ZEIT: Das haben Sie so schnell parat?

Schuwald: Den ersten Tag vergisst man nicht.

Lorenz: Ich habe in den ersten drei Tagen nur 75 Prozent meines Lohnes bekommen. Einarbeitungszeit. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so gemacht wird.

Schuwald: Ich hatte gerade mein 30-jähriges Jubiläum. Die, die es wussten, sind auf mich zugekommen und haben Pralinen gebracht.

Blume: Du kannst die ja essen. Wirst ja nicht dicker.

Auf dem Abendbrottisch stehen Tupperboxen mit Mettwurst, die die drei Feuerwehrmarmelade nennen, mit Leberwurst, Camembert, Cocktailtomaten und geschnittenen roten Zwiebeln. Sie trinken Weizenbier. Blume, Schuwald und Lorenz bestehen darauf, geduzt zu werden.

ZEIT: Also duzen wir uns. Hat euch der Skandal um die manipulierten Abgaswerte überrascht?

Wenn du da oben mit einer schlechten Nachricht kommst, heißt es E-de-ka – Ende der Karriere Volkhard Lorenz, Elektriker

Lorenz: Aber hallo! Ich war wie vor den Kopf gestoßen. Ich dachte immer, dass wir die Richtlinien einhalten, die wir aus Brüssel oder von den Amerikanern bekommen. Die Ingenieure haben uns einen ganz schönen Streich gespielt. VW ist überführt worden. Wie ein kleines Kind, das Bonbons klaut.

Blume: Ich war auch erst mal sprachlos. Das ist Betrug. Ich hege keinen Groll gegen die Kollegen, die das waren, aber es gehört bestraft.

Lorenz: Dass die Verbrauchswerte, also wie viel ein Wagen auf hundert Kilometern schluckt, davon abweichen, was in den bunten Katalogen angegeben wird – das wissen aber eigentlich alle. Auch die Käufer. Bei den Tests, in denen die Werte ermittelt werden, herrschen ganz bestimmte Bedingungen: Die Reifen haben das ideale Gewicht, die Kraftstoffmenge im Tank ist genau richtig. Wer in echt an diesen Verbrauch aus dem Katalog herankommen will, müsste dazu auch noch möglichst spritsparend fahren und immer früh hochschalten. Wer macht das schon?

Schuwald: Also, ich glaube, die Ingenieure standen unter Druck, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Vielleicht hatten sie Angst, vorm Chef zuzugeben: Wir schaffen das nicht so schnell.

Blume: Meine erwachsene Tochter Marie, die nicht bei VW arbeitet, fragte neulich: Papa, warum wurde bei euch so gelogen? Ich habe ihr mit einem Bild aus unserer Familie geantwortet: "Stell dir vor, meine Erziehungsmethoden wären auch stärker auf Strafe und Maßregelung hinausgelaufen, dann hätte ich wetten können, dass du mich irgendwann belogen hättest bei einer Sache, die dir unangenehm gewesen wäre. Unter Garantie hättest du auch mal was verschwiegen."