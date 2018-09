Woran es wohl liegt, dass dieser Bistrotisch plötzlich so zierlich wirkt? Vielleicht an Adam Johnson, der sich gerade gesetzt hat. Johnson "ist groß und bullig und sieht aus wie ein Footballspieler. Aber nicht wie ein geschmeidiger Receiver auf einem Sportkalender, sondern eher wie ein schwerfälliger Linebacker, dem die Schwarte über den Hosenbund hängt." So jedenfalls beschreibt sich Adam Johnson, der Schriftsteller, in einer autobiografischen Erzählung selbst. Für alle, die nicht ganz firm in der Typologie des American Football sind, darf man auch sagen, dass er in Turnschuhen, T-Shirt, Kapuzenpullover und den weiten, bestimmt sehr robusten Jeans und mit seinem etwas brutalen Gesicht auch ein durch harte Arbeit melancholisch gewordener Möbelpacker sein könnte. In der autobiografischen Erzählung schreibt Johnson über Johnson übrigens auch noch, er sei "der begriffsstutzigste Mensch, der je einen Pulitzerpreis gewonnen hat". Das wird sich bei unserem Treffen aber überhaupt nicht bestätigen.

Ist der 1967 geborene Adam Johnson ein besonders amerikanischer Schriftsteller? Zumindest im Gespräch achtet er so genau auf die Wirkungstreffer seiner Pointen, dass man, auch wenn er gerade nur den Cappuccino zum Mund führt, den Eindruck hat, er wolle noch schnell den Rauch vom gerade erst abgefeuerten Revolver blasen.

Geschichten wie diese: "Meine Frau und ich", erzählt Johnson, "haben fünf Mal hintereinander geheiratet. Fünf Mal in fünf Monaten." Der Grund dafür seien die verschiedenen Wohnorte der Schwiegereltern gewesen, gute Freunde hier und dort, und natürlich gab es auch eine Trauung in Las Vegas, die von einem falschen Elvis vollzogen wurde. Und dann? Eine sechste, eher informelle Zeremonie: Im Death Valley, dieser radikal lebensfeindlichen Unendlichkeit zwischen Kalifornien und Nevada, hätten sie sich gegenübergestanden. "Nur meine Frau und ich. Mitten in der Wüste." Beide mit einem Revolver in der Hand und einer schusssicheren Weste am Körper. "Ohne die Westen hätte ich vielleicht ein Problem gehabt", sagt Johnson. "Ich liebe meine Frau. Wie hätte ich einfach so auf sie schießen können?" Wenn die Geschichte stimmt und die beiden wirklich aufeinander gefeuert haben, ist es immerhin ein Segen, dass die Sache glimpflicher ausgegangen ist als früher bei William S. Burroughs, der seine Frau bei einem betrunkenen Wilhelm-Tell-Spiel tatsächlich erschossen hatte.

Johnson durchstreift eine Welt, in der nie klar ist, was futuristisch und was real ist

Falscher Elvis, Duell in der Sonne – zumindest nach außen hin identifiziert sich dieser Adam Johnson offenbar lieber mit dem amerikanischen Normalkonsumenten oder mit auf Hemingway getrimmten Männlichkeitsdarstellern, als dass er Gefahr laufen könnte, wie ein zergrübelter oder gar weinerlicher Schreibtischmensch zu wirken. Wer aber seinen grandiosen Roman Das geraubte Leben des Waisen Jun Do gelesen hat, ahnt, dass solche Posen nur Nebelkerzen sind, die eine große psychologische Einfühlungsgabe und außerdem eine Obsession mit den dunkelsten menschlichen Abgründen kaschieren sollen.

Für seinen jetzt auf Deutsch erschienenen Erzählungsband Nirvana hat Johnson soeben in den USA den National Book Award gewonnen. Der Autor zeigt darin die Scharfsicht eines Science-Fiction-Virtuosen, jedenfalls da, wo er aus den allerneusten Sensationen unserer digitalisierten Lebenswelt Literatur macht. Aber auch auf der Schwelle in den Cyberspace ordnet er die klassische Erzählkunst samt psychologischer Entwicklung der Figuren nie seiner Faszination fürs Technoide unter. Zum Beispiel in der Titelgeschichte Nirvana, die im kalifornischen Palo Alto spielt, also dort, wo Apple, Oracle oder Hewlett-Packard einmal als Garagenfirmen gegründet wurden. Dass die Beziehung zwischen einer todkranken Frau im elektrisch verstellbaren Bett und ihrem Mann völlig entglitten ist, heißt nicht, dass sich die beiden nicht mehr mögen würden. Es werden aber die Seitensprünge ins Virtuelle immer wichtiger. Er kommuniziert beinahe nur noch mit einem erschossenen amerikanischen Präsidenten, den er dank des iProjectors als Hologramm reanimiert hat; sie verschwimmt in einer virtuellen Liebe zu Kurt Cobain, der sich schließlich von einem reinen Kopfhörergeist zum sprachbegabten 3-D-Hologramm entwickelt, aber darin liegt ein trügerisches Liebesversprechen der Technologie. Adam Johnson ist sowieso schon kein Freund des Happy Ends – aber diese Geschichte nimmt ein besonders fieses Ende. Selbstfahrende Google-Autos, Drohnen, Überwachungstechnologien und Computerfreaks, die in morbiden Gewerbegebieten von Los Angeles residieren: Auch in den anderen Storys durchstreift der Autor eine Welt, in der nie klar ist, was eigentlich noch futuristisch ist und was schon heute zum Kabelsalat von gestern gehört. Mit den düsteren Szenarien, die zum Beispiel der Science-Fiction-Autor William Gibson entwirft, hat das zwar manche Requisiten gemein und ist doch denkbar weit entfernt von jeder nur als Literatur getarnten Medienwissenschaft.

Als Professor für Kreatives Schreiben an der Universität von Stanford liefert Johnson Meisterstücke für ein ganz auf Storytelling konzentriertes Schreiben ab. Seine fettfreie Prosa verzichtet auf experimentelle Pirouetten und gewinnt ihre Spannung aus dem abwechselnd schaurigen, bizarren, lustigen oder ganz alltäglichen Material. Für seinen Roman Das geraubte Leben des Waisen Jun Do (Suhrkamp, 685 S., 10,99 €) hat der Autor vor zwei Jahren den Pulitzerpreis gewonnen, obwohl diese in Nordkorea angesiedelte Geschichte von anfänglicher Komik in eine immer beklemmendere Düsterkeit kippt. Wie sich die pikaresken Figuren aus dem Reich des "Geliebten Führers" auf morschen Kuttern der japanischen Küste nähern, um dort auf hemdsärmeligste Weise melancholische Strandspaziergänger zu kidnappen, das liest sich noch ziemlich vergnüglich, der zweite Teil des Romans dann aber nicht mehr so sehr. Plötzlich drehen die ausgiebigen Schilderungen von Folterexzessen dem Leser den Magen um. Nur eine literarische Räuberpistole? Dieser Roman folgt einem poetologischen Konzept: Denn ob es um die skurrilen Propagandamühen dieses Reichs hinter den Spiegeln geht oder um das Erpressen von Geständnissen durch körperlichen Schmerz, stets beschäftigt sich Adam Johnson mit den Produktionsbedingungen von Geschichten, dem Hervorbringen von Literatur.