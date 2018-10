Bernd Scharen, Erster Kriminalhauptkommissar des Staatsschutzes in Rostock, und seine Kollegen sind drauf und dran aufzugeben, die Akte zu schließen, den Fall einzustellen. Das Verbrechen ist einfach nicht aufzuklären – so sieht es aus im Januar 2015.

Drei Monate zuvor, im Oktober 2014, hat ein Unbekannter einen Brandsatz auf ein Haus im Ort Groß Lüsewitz geworfen. Der Anschlag galt Menschen: Vierzig Flüchtlinge waren in dem attackierten Gebäude untergebracht. Verletzt wurde zum Glück niemand. Seitdem sucht die Polizei vergeblich nach dem Täter. Ende Januar treffen sich die Polizisten mit der Staatsanwaltschaft zur Krisensitzung: Was können wir noch tun? Die Kriminalbeamten haben den Verdacht, einige Bewohner des Dorfes wüssten mehr, als sie preisgeben. Aus der Zeit, als Scharen noch die Ermittlungen bei Tötungsdelikten leitete, weiß er, wie schwierig es ist, in einem Dorf Menschen zum Reden zu bringen. Zu groß die Angst vor der Ächtung durch die Nachbarn. Zu groß die Skrupel, über Freunde und Bekannte möglicherweise etwas Belastendes auszusagen. Oder decken die Bewohner den Täter, weil sie den Angriff gutheißen?

Wie auch immer – die Fahnder beschließen, eine Belohnung auszusetzen: 3.000 Euro. Sie wollen im Dorf noch einmal für Gerede sorgen: Es ist der finale Versuch, den Täter zu ergreifen.

Groß Lüsewitz liegt in Mecklenburg, etwa 15 Kilometer östlich von Rostock. 850 Einwohner, ein Schloss, ein See, ein Institut für Kartoffelforschung. Und, seit Anfang Januar 2014: eine Unterkunft für Asylbewerber. Zwei Monate bevor die ersten Flüchtlinge einzogen, hatte die Gemeinde zum Informationsabend eingeladen. Achtzig Dorfbewohner kamen, und es wurde laut. Man wolle keine Flüchtlinge hier, sagten einige; andere waren darüber verärgert, dass zwar die Bauarbeiter, die das Haus renovierten, längst wussten, wer einziehen sollte – die Dorfbewohner aber nicht. In den Monaten danach wurden die Reifen der Fahrräder zerstochen, die für die Flüchtlinge gespendet worden waren. Ein anderes Mal drehte jemand im Haus die Wasserzufuhr ab. Aber es gab auch Solidarität mit den Flüchtlingen, Bürger unterrichteten Deutsch, Helfer kümmerten sich um Kleidung. Unmut einerseits, Zuwendung andererseits, dazwischen die schweigende Mehrheit, die einfach weiterlebt – Groß Lüsewitz unterschied sich im Sommer 2014 in nichts von anderen Orten, die Flüchtlinge aufgenommen hatten.

Bis zum 12. Oktober 2014. Um 0.40 Uhr, es war die Nacht auf einen Sonntag, flogen zwei Molotowcocktails, mit Benzin gefüllte Bierflaschen, Marke Hasseröder, auf das Haus mit den vierzig Flüchtlingen. Eine der Flaschen zersprang nicht, sondern blieb brennend vor dem Haus liegen, die andere zersplitterte auf Höhe des zweiten Stocks an einem Baugerüst und setzte einen Fensterrahmen in Brand. Hätten die beiden Flaschen oder auch nur eine ein Fenster durchschlagen, der Brand hätte sich verheerend auswirken können. Die vierzig Einwohner kamen aus Afghanistan, Eritrea, Tschetschenien und vom Balkan, es waren Familien, Frauen, Kinder. Es ist höchst wahrscheinlich, dass der oder die Täter das wussten.

Jede Woche, beinahe jeden Tag werden in Deutschland Flüchtlinge und ihre Unterkünfte angegriffen. Im Jahr 2015 waren es nach Recherchen von ZEIT und ZEIT ONLINE bis Ende November 222 Gewalttaten, darunter 93 Brandanschläge, von denen fast die Hälfte auf bewohnte Heime verübt wurde, wie der in Groß Lüsewitz. Die Aufklärungsquote ist erschreckend gering (ZEIT Nr. 49/15). Und selbst wenn die Täter gefunden wurden: Nur in drei Fällen von Brandstiftung kam es bislang überhaupt zu einer Anklage.

In Groß Lüsewitz alarmierten die örtlichen Polizeibeamten sofort ihre Kollegen aus Rostock, die noch in der Nacht mit der Spurensicherung begannen und nach Zeugen suchten. Auf der Straße, die zur Unterkunft führt, war auch um diese Zeit noch einiges los, die Anwohner hatten ein Fest gefeiert. Der erste Gedanke: Vielleicht war der Täter unter ihnen. Man trinkt, redet, schimpft, schaukelt sich hoch – und die Unterkunft ist ja gleich nebenan. Die Befragung der Anwohner erbrachte nichts. Aber eine weitere zerbrochene Bierflasche wurde gefunden, ebenfalls Marke Hasseröder. Ihre Scherben lagen in einem biergetränkten Stoffbeutel in der Tatortnähe.

Am frühen Sonntagmorgen übernahm Bernd Scharen die Ermittlungen. Scharen ist 59 Jahre alt, ein drahtiger, zupackender Typ, elf Jahre lang war er Chef der Rostocker Morduntersuchungskommission, seit 2014 leitet er den Staatsschutz. Rechtsextreme Taten fallen in seinen Bereich, "wir haben auch in andere Richtungen ermittelt", sagt er, "aber bei einem Anschlag auf eine Asylbewerberunterkunft und der heutigen Stimmung ist die Tendenz natürlich klar". Scharen versammelte alle Kollegen, die zur Verfügung standen. In den ersten zwei Wochen war sein gesamtes Fachkommissariat an den Ermittlungen beteiligt, 12 bis 16 Beamte. Der Fall hatte absolute Priorität, alles andere blieb vorerst liegen. "Da gibt es kein Wochenende und keinen Achtstundentag", sagt Scharen. Ermittelt wurde nicht nur wegen schwerer Brandstiftung, sondern auch wegen versuchten Mordes: Die Flüchtlinge schliefen arglos im obersten Stock, Brände breiten sich vor allem nach oben aus. Und das Benzin in den Molotowcocktails führt dazu, dass es schon nach wenigen Sekunden großflächig brennt.

Die Polizisten verspürten im Justizapparat große Unterstützung. "Zum Beispiel war die für politische Kriminalität zuständige Staatsanwältin rund um die Uhr für uns erreichbar, nicht nur der Bereitschaftsdienst", sagt Scharen. "Wir haben nicht nach anderen Maßstäben ermittelt als sonst, aber die Wege zwischen Staatsanwaltschaft, Gericht und uns waren kürzer, sodass Beschlüsse schnell gefasst werden konnten."