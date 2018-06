Tagsüber, mein Mann und ich reden über unsere Tochter Sasa.

Ich: Ich glaub’s nicht. Emma kommt nicht zu Sasas Geburtstag! Ihre Mutter hat gerade angerufen. Und weißt du, warum? Luis feiert auch am Samstag. Und Emma will lieber zu ihm.

Er: Aber Luis haben wir doch auch eingeladen zu Sasa. Oder nicht?

Ich: Das musst du mich nicht fragen. Du wolltest seinen Eltern eine Mail schicken.

Er: Hab ich auch. Glaube ich.

Ich: Glaubst du?

Er: Warte, ich schaue mal in meine Mails. (tippt auf dem Laptop rum) Ja, hier, vor drei Wochen abgeschickt.

Ich: Und haben sie geantwortet?

Er: Nee, aber die antworten nie. Ich dachte, er wird schon kommen.

Ich: Was machen wir denn jetzt? Sasa wünscht sich doch so, dass er kommt! Und wenn sie dann noch erfährt, dass er sie nicht eingeladen hat. Sie wird so traurig sein.

Er: Meinst du?

Ich: Neulich haben sie und Emma mit geschlossenen Augen auf dem Trampolin gelegen, und als ich gefragt habe, was sie machen, haben sie gesagt, sie spielen Dornröschen und warten auf Luis.

Er: Also, ich finde es schlimmer, dass Emma nicht kommt. Sie ist doch ihre beste Freundin.

Ich: Ja, aber mit Luis ist Emma nun auf einer Schule. Dass ausgerechnet die beiden wichtigsten Kinder fehlen jetzt ... Weißt du was, ich rufe Luis’ Eltern mal an. Vielleicht war das alles ein Versehen, vielleicht laden sie Sasa noch ein. Oder ist das peinlich?

Er: Ja, sehr. Aber ist doch scheißegal, es geht um Sasa.

Ich: Ausgerechnet mit denen hatten wir immer so wenig zu tun ... O Mann ...

Ich rufe an.

Ich: Hier ist Verena. Kann ich dich kurz stören? ... Oh, okay ... Ich wollte nur mal fragen. Sasa feiert ja Geburtstag, ihr habt die Einladung bestimmt gesehen. Nein? Komisch. Wir ... Na ja, auf jeden Fall ist Luis natürlich eingeladen, nun habe ich aber gehört, dass er ausgerechnet an dem Tag ... aha ... ach so, ja, verstehe – tschüs.

Er: Und?

Ich: Na, das war ja ... Sie hat doch echt gesagt: "Ja, aber bitte wirklich kurz." Und dann hat sie behauptet, dass sie keine Einladung bekommen haben. Und sonst hat sie auch alles abgeblockt. Luis feiert am Samstag, sie gehen mit ein paar Kindern schwimmen, fertig, aus. Jetzt fühl ich mich selbst wie eine abgewiesene Liebhaberin.

Er: Weißt du, was? Wir sagen es Sasa einfach nicht. Dass Luis auch feiert.

Ich: Und wie erklären wir ihr, dass er und Emma nicht da sind?

Er: Sie sind dann eben krank.

Nach einer Weile.

Ich: Du, ich glaub, wir können das nicht machen. Sie so anlügen. Wir können sie auch nicht immer vor allem schützen.

Er: Hab ich auch schon gedacht.

Ich: Das wird dann also der erste Liebeskummer.

Er: Hm.

Ich: Bist du bereit dafür?

Er: Schon. Ich dachte nur, es ist noch ein bisschen Zeit bis dahin.