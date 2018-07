leitet den Thinktank Europäische Stabilitätsinitiative (ESI). Im August 2015 veröffentlichte der Österreicher den Text "Why people don't need to drown in the Aegean", der als Grundlage des im März 2016 verabschiedeten EU-Türkei-Abkommens diente. Knaus arbeitet in Istanbul und Berlin und berät auch EU-Institutionen.