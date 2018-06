DIE ZEIT: Frau Bleß, Sie haben mit Ihrem Mann eine Stiftung gegründet, die den Namen Ihrer Tochter trägt. Wie kam es dazu?

Annette Bleß: Elena kam am 24. März 2015 ums Leben. Sie saß mit 15 Mitschülern und zwei Lehrerinnen in der Germanwings-Maschine, die über den französischen Alpen abgestürzt ist. Die Klasse des Joseph-König-Gymnasiums in Haltern am See kam von einem Schüleraustausch in Katalonien.

ZEIT: Welche Ziele hat die Elena-Bleß- Stiftung?

Bleß: Elena hat es geliebt, Sprachen zu lernen, ins Ausland zu reisen und Menschen in anderen Kulturen zu treffen. Mit der Stiftung wollen wir nun den Austausch unter jungen Menschen in Europa fördern.

ZEIT: Sie nutzen dafür die Entschädigungszahlungen der Lufthansa?

Bleß: Ja. Uns war klar, dass wir dieses Geld nicht für uns persönlich verwenden wollen. Deshalb richteten wir diese Stiftung ein. Eine erste Zahlung von Lufthansa über 50.000 Euro ging direkt als Grundstock in das Stiftungsvermögen.

ZEIT: Welche Reaktionen gab es?

Bleß: Die Reaktionen waren sehr positiv. Bisher wurden große und kleine Summen gespendet, von Leuten, die wir kennen, aber auch von unbekannten Spendern.

ZEIT: Hat die Stiftung bereits Schüler dabei unterstützt, ins Ausland zu gehen?

Bleß: Ja, wir haben Ende September mehrere Schüler unterstützt, die von einer Schule in Madrid zum Schüleraustausch an das Gymnasium gekommen sind, an dem ich unterrichte. Insgesamt arbeiten wir mit sechs weiterführenden Schulen zusammen.

ZEIT: Geht es immer um Schüleraustausch?

Bleß: Nicht nur. Wir wollen Auslandspraktika für Schüler unter 18 Jahren fördern. Zwei Wochen können da 2.000 Euro kosten. Das können sich viele Familien nicht leisten.

ZEIT: Gibt es für Praktika eine Nachfrage?

Bleß: Auf jeden Fall. Eine Schülerin wird für ein Praktikum in einem Kindergarten nach Frankreich gehen; zwei andere wollen dort in einem Seniorenheim arbeiten.

ZEIT: Wie werden Sie die Schüler auswählen, die Sie mit einem Stipendium fördern?

Bleß: So unbürokratisch wie möglich. Sagt eine Schule, mit der wir zusammenarbeiten, diese Familie hat die Unterstützung nötig, dann brauchen wir keine Nachweise über die finanziellen Verhältnisse der Eltern.

ZEIT: Gibt es noch andere Ideen, die Sie umsetzen wollen?

Bleß: Das hängt ganz davon ab, welche Zahlungen noch von der Lufthansa kommen werden. Kein Geld kann uns unsere Tochter wiedergeben. Aber wir können mit dem Geld etwas Gutes für andere tun.