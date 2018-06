Die Flüchtlingskrise verlangt der deutschen Politik einen völlig neuen Ansatz in ihrem globalen Handeln ab. Dazu braucht es ein Bundesministerium der Integration und Globalisierung, das jenseits der aktuellen föderalen Kompetenzen und Integrationsmaßnahmen für das Thema Migration verantwortlich ist. Denn Integration hört nicht mit der Organisation von Unterbringung in Turnhallen, Kasernen und Containerdörfern auf – sie beginnt dort erst.

Staatliche Verwaltung ist immer Anpassung an neue Wirklichkeit. So entstand das Bundesumweltministerium als Reaktion auf die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986, so wurde 2002 ein Superministerium für Wirtschaft und Arbeit während der Massenarbeitslosigkeit geschaffen. Zwar sind Entwicklung und Integration beileibe keine Katastrophen. Doch das Ausmaß der gegenwärtigen und absehbaren Wanderungsbewegungen lässt ein neues Ministerium geraten erscheinen. Es wäre ein deutliches Zeichen der Politik an die Gesellschaft: Ja, wir haben begriffen, wie groß die Aufgabe ist. Es wäre ein Ausweis dafür, dass die zunächst spontane und zum Teil naive gesinnungsethische Grundhaltung in eine nachhaltige und ernsthafte verantwortungsethische Struktur für Jahrzehnte überführt wird. Und es wäre ein Signal, dass unser Land sich verändern wird.

Zuwanderung bringt Neues in unser Land, zugleich werden wir Deutschen und Europäer die Welt draußen unterstützen und gestalten müssen. Für beides bedarf es der Bereitschaft zur Veränderung. Dazu gehört auch, lieb gewonnene Bequemlichkeit aufzugeben.

Markus Kerber ist seit Sommer 2011 Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI)

Ein Schwerpunkt für das neue Ministerium dürfte die Auseinandersetzung mit der islamischen Welt sein. Hier ist Deutschland besser aufgestellt als gemeinhin gedacht: Mit der Deutschen Islam Konferenz und anderen migrations- und integrationspolitischen Strukturen im Bundesinnenministerium, der Integrationsbeauftragten im Bundeskanzleramt sowie Experten in anderen Bundesministerien liegt wertvolles, bislang nicht genügend genutztes Erfahrungswissen vor. Seit der Gründung der Islam Konferenz im Jahr 2006 ist ein tragfähiges Netzwerk mit und in der deutschen islamischen Bevölkerung entstanden.

In Deutschland leben viele Menschen, die in den vergangenen vier Jahrzehnten einen eigenen mühevollen, aber zumeist erfolgreichen Weg der Integration gingen. Sie sollten ihre Erfahrungen weitergeben und einbringen können, um das Diktum "Wir schaffen das" umzusetzen. Es gibt in Deutschland unzählige Vereine und nachbarschaftliche Zusammenschlüsse, in denen sich die "Gastarbeiter und Zuwanderer" über sechzig Jahre hinweg in die deutsche Gesellschaft integriert haben. Seit Jahren erfolgt hier eine sehr gute Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen auf allen föderalen Ebenen. Nun schlägt die Stunde für diese Organisationen. Zuwanderer müssen natürlich die deutsche Sprache lernen, aber das allein reicht nicht. Ihnen muss auch das Betriebssystem Deutschland vermittelt werden. Es ist unsere Aufgabe, den Menschen, die oft aus autoritären, unfreien, grundrechtlich restriktiven, repressiven nicht westlichen Staaten kommen, die Wirkungsmechanismen einer offenen Gesellschaft nahezubringen. Für diesen Prozess haben unsere Vorfahren Jahrhunderte gebraucht. Wir werden ihn über sprachlich und kulturell bedingte Hindernisse hinweg in Monaten, maximal Jahren intensiver Arbeit zu erbringen haben.

Aber nicht nur nach innen, zu den Zuwanderern aus islamischen Ländern hin, kann hier Wirkung entfaltet werden. Gleichermaßen bedeutend und anerkannt sind Wissen und Erfahrung dieser deutschen Mitbürger für die entwicklungspolitische Aufgabe in den Spannungsregionen. Die bemerkenswerte Rede Navid Kermanis bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels ist hierfür ebenso ein Beleg wie die wissenschaftliche Arbeit Mouhanad Khorchides an der Universität Münster. Deutschland und seine europäischen Nachbarn sind die Heimat einer geistigen und wirtschaftlichen Elite muslimischer Abstammung, die für die vor uns liegende Aufgabe dringend gebraucht wird.

Für die Integration werden wir immense Ressourcen nutzen müssen. Die Aufwendungen für eine Million Zuwanderer liegen geschätzt bei jährlich zehn Milliarden Euro. Dazu dürften diverse Einzelhaushalte für Integration und entwicklungspolitische Zusammenarbeit von gut und gern weiteren zehn Milliarden Euro kommen. Beispielsweise wird sich Deutschland deutlicher beim Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen einbringen und engagieren – mit Geld, Wissen und Helfern. Auch daraus lässt sich die Dimension der Aufgabe erkennen, vor der wir stehen.

Es gibt in der deutschen Bevölkerung ein großes Interesse an der Gestaltung der Globalisierung. Das beweisen die vielen ehrenamtlichen Helfer, die bei der Bewältigung der Zuwanderung anpacken, ebenso wie die sehr leidenschaftlich geführte Diskussion um das transatlantische Handels- und Investitionsabkommen (TTIP). Politische Energien der Zivilgesellschaft nutzbar zu machen für eine effiziente staatliche Integrationspolitik im Inneren und eine nachhaltige Entwicklungspolitik im Äußeren – darum geht es nun. Am besten wird dies gelingen mit der festen Struktur eines Ministeriums der Integration und Globalisierung.

Es wird ein langer und teurer Weg – für viele Millionen Menschen auf beiden Seiten des mare nostrum. Der wirtschaftlichen Globalisierung muss nun die soziale folgen, sie ist zu gestalten und zu befördern: Das gilt es zu schaffen.