Die wahre Macht des IS liegt nicht in seinen Bomben und Gewehren oder seiner scheußlichen Entschlossenheit. Sie liegt vielmehr in der genialen Art und Weise, wie die Organisation ihr Weltbild formuliert und zu einer Waffe schmiedet: Es ist eine apokalyptische Auseinandersetzung zwischen dem Islam und dem Westen im Gange. Hier handelt es sich nicht einfach um einen weiteren Krieg, Brüder und Schwestern, es ist der Anfang vom Ende, denn bald wird Gott wieder Geschichte schreiben, und seine Lieblinge sind als Sieger vorherbestimmt. Sie werden die satanischen anderen auslöschen und die Erde unter dem Dach des Islams vereinen. Wer sich jetzt anschließt, wird zu den Gesegneten gehören. Wer im Kampf umkommt, gelangt direkt ins Paradies, wer überlebt, wird geehrtes Mitglied einer Gesellschaft, die exakt nach den Regeln lebt, die Gott der Menschheit durch seinen Boten Mohammed übermittelt hat.

Tamim Ansary , geboren 1948 in Kabul. Der Historiker lebt in San Francisco. Die unbekannte Mitte der Welt. Globalgeschichte aus islamischer Sicht erschien 2010

Kann der IS besiegt werden, indem man seinen selbst ernannten Kalifen Al-Bagdadi tötet? Indem man alle seine Handlanger tötet? Bestimmt nicht, denn das sind nur Menschen. Das Weltbild aber, das ihren Feldzug antreibt, ist ein Netz aus Ideen, das im Austausch zwischen Millionen Muslimen weiterlebt und atmet.

Das Massaker von San Bernardino illustriert seine bedrohliche Macht. Dort zog Tashfeen Malik, Mutter eines sechs Monate alten Babys, die mit ihrem Mann in einer modellhaften kalifornischen Vorstadt lebte, zusammen mit diesem los, um Menschen niederzumähen, die sie nicht einmal kannte. Wie konnte diese Handlung ihr sinnvoll und gerechtfertigt erscheinen?

Vor dem Aufbruch zur Tat schwor Tashfeen Malik dem "Islamischen Staat" in einem Facebook-Post Treue. Als dies ans Licht kam, fragte allerdings niemand, was gegen dessen Weltbild unternommen werden könnte. Ben Carson, ein republikanischer Präsidentschaftskandidat, sagte, San Bernardino sollte das "Ende der Debatte" über die Aufnahme syrischer Flüchtlinge bedeuten. Donald Trump, der sich bereits für die Wiedereinführung der Folter ausgesprochen hatte, verlangte einen generellen Einreisestopp für Muslime. Großbritannien, Frankreich und die USA intensivieren unterdessen das Bombardement Syriens.

Ist das der Plan? Schließt die Grenzen, bombardiert den Mittleren Osten, baut eine Mauer und krönt sie mit Stacheldraht, damit die Terroristen und ihre Waffen nicht hereinkommen? Stacheldraht kann Menschen draußen halten, doch Ideen fließen durch ihn hindurch wie Wasser. Jenes mörderische Weltbild, das beliebige Akte sinnloser Gewalt als heroische Taten erscheinen lassen kann, muss aber besiegt werden.

Wen visiert dieses Weltbild an? Es richtet sich vor allem an jene marginalisierten Muslime, deren Leben keinen Sinn mehr ergibt. Kinder von nach Europa oder Amerika ausgewanderten Muslimen sind die vorderste Front dieser demografischen Gruppe – junge Männer und Frauen, deren Identität seit Geburt in der Krise steckt.

Ich kenne dieses Phänomen aus meinen Erfahrungen unter afghanischen Exilanten und Flüchtlingen in Amerika. Ihren ersten Kontakt mit Mainstream-Amerika hatten die Kinder in diesen Familien in den staatlichen Schulen, wo viele wegen ihrer Zugehörigkeit zum Islam verächtlich behandelt wurden. Versuchten sie, sich bestmöglich amerikanisch zu benehmen, stießen ihre Bemühungen auf Hohn und Spott. Nach dem Unterricht kehrten sie heim zu ihren Eltern, die von einer verlorenen Heimat träumten, von einer Zeit und einer Kultur, die die Kinder nie erlebt hatten. Benahmen sich die Kinder dort wie Amerikaner, drohten ihnen Anschuldigungen und Vorwürfe. Also gaben sie ihr Bestes, sich wie gute afghanische Muslime aufzuführen. Ein junger Mann sagte zu mir: "Zu Hause tue ich so, als sei ich Afghane. Ich gehe aus und tue so, als sei ich Amerikaner. Ich frage mich: ›Wann bin ich eigentlich ich?‹"