Endlich ist der Wahlk(r)ampf vorbei. Im Nationalrat hat die SVP elf Sitze gewonnen, die Freisinnigen drei. Zusammen haben die beiden Parteien eine knappe Mehrheit. Vorausgesetzt, es stimmen alle ihre Ratsmitglieder gleich – was sie erst noch beweisen müssen.

Anders im Ständerat. Dort hat die SP einen Sitz gewonnen. Zusammen mit dem einzigen Grünen vereint die Linke 13 Sitze auf sich. Gleich viele wie die CVP und die Freisinnigen zusammen. Der BDP-Ständerat wird sich der CVP-Fraktion anschließen. Weil die Christlich-Demokratischen aber viel lieber rot als schwarz ticken, erleben wir da einen Sonderfall. Die Chambre de Réflexion wird viel öfter nach links kippen als der Nationalrat.

Ich muss gestehen, dass mich diese Arithmetik nicht sonderlich enthusiastisch stimmt. Weil ich fürchte, dass die kommende Legislatur von Interventionismus geprägt sein wird. Von der Neigung also, jedes noch so kleine Problem vom Staat und seiner Verwaltung lösen zu lassen.

Unter diesem Gesichtspunkt haben wir im Parlament drei Blöcke. Im ersten sitzt die Mehrheit der Parlamentarier der SP und der Grünen. Ihr Traum: eine Gesellschaft, in der das Individuum seine Autonomie von der Wiege bis zur Bahre eintauscht gegen staatlichen Schutz und größtmögliche Versicherung für jede Unbill, die einem im Laufe des Lebens zustoßen kann.

Dieser Artikel stammt aus der Schweiz-Ausgabe der ZEIT Nr. 50 vom 10.12.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Der zweite Block ist größer und leider viel gefährlicher, denn er befindet sich auf einem ewigen Schlingerkurs. Er besteht aus den vielen Sonntagspredigern, die in allen anderen Parteien zu finden sind. Sie geben sich als überzeugte Fürsprecher der Privacy und der Marktwirtschaft und mimen die Besorgten, wenn die Verwaltungsmühlen wieder einmal einen 1.000-seitigen Erlass ausspucken. Sie schimpfen über Steuern, Abgaben, die obligatorischen Krankenkassenprämien und die fünf neuen Bundesangestellten, die Woche für Woche ihr Amt antreten. Und darüber, dass der Mittelklasse inzwischen die Hälfte des Einkommens für derlei Ausgaben abgeknöpft wird.

Dieselben Prediger aber verlangen bei jeder Gelegenheit staatliche Intervention für alles und jedes: für die Eisenbahnen, die Landwirte, Lastwagen, Autofahrer, Radfahrer, für die Mieter, Hauseigentümer, für Energie oder die Pharmaindustrie, für Familien, Junge, Alte, Touristen oder die Berggebiete. Aber wehe, wenn man sie auf ihre schizophrene Haltung aufmerksam macht! Dann sind sie ganz erstaunt und holen zu langen Rechtfertigungen aus, warum ihr Fall ein ganz besonderer und darum staatliche Förderung das Richtige sei.

Tito Tettamanti ist Financier. Er lebt im Tessin.

Die Amerikaner in ihrer Brutalität sind da ehrlicher und haben einen Namen für diese Wahlgeschenke: pork barrel.

Neben den Linken und Sonntagspredigern haben wir im neuen Parlament eine dritte, wenn auch ganz kleine Gruppe. Es sind jene, die ihre Kollegen davon überzeugen möchten, dass 27 Verordnungen mit 2080 Seiten für ein neues Lebensmittelgesetz wirklich zu viel sind. Dass viele Maßnahmen ökonomischer Nonsens und finanziell gefährlich sind. Doch sie werden nur selten Erfolg haben. Aber nur dann, wenn sie bereit zum Kompromiss sind.

Auch wenn ich die Mehrheit der Parlamentarier nicht kenne, weder die neuen noch die alten, fürchte ich, dass ich recht haben werde.

Schade. In einer Welt, in der die G 20 und ihr bewaffneter Arm, die OECD, uns immer mehr zu Uniformität zwingen, könnte ein schlanker Staat, der arm an Bürokratie und dafür dehnbar in der Ausführung ist, der Trumpf für die Schweiz von morgen sein.