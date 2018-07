Einfach ein paar Sätze rausposaunen, die Aufsehen erregen, dann in der ersten Empörungswelle noch ’ne Schippe drauflegen – das funktioniert heute recht gut, um schnell berühmt zu werden. Bei ihr zumindest lief die Sache buchstäblich wie geschmiert (um es vergleichsweise elegant auszudrücken). Es waren allerdings auch weit mehr als nur ein paar Sätze, und außerdem hatte es so etwas bis dahin nie gegeben. Wenn auch manche Leute meinten, man hätte besser drauf verzichten können – sie live sehen und hören wollten nun auf einmal alle. Und vielleicht ist ja das ihr eigentliches Erfolgsgeheimnis: Sobald sie spricht oder vorliest, spitzt man die Ohren – weil ihre Art zu reden so einen eigenen, unverwechselbaren Sound hat. "Mir fällt nichts ein, worüber man schweigen sollte", hat sie unlängst einmal mehr betont, ganz in ihrer gewohnten Rolle.



Aber sie wehrt sich auch gegen manches Klischee, das sie wohl gern wieder los wäre, jetzt, einige Jahre nach dem Mega-Erfolg. Oder nicht, wer will das mit Bestimmtheit sagen? Nie zuvor hatte ja eine Frau das Innere so nach außen gekehrt, dabei forsch und zerbrechlich zugleich gewirkt. Später erfuhr man, dass sie ganz jung dem Tod begegnet war: Ausgerechnet als sie das Leben feiern wollte, traf er sie mitten ins Herz – wie in einer griechischen Tragödie. Und vielleicht erklärt das ja doch ein wenig ihre öffentliche Tour de Force. Was hat man nach so einem Knock-out noch zu verlieren? "Ich habe jetzt eine dicke Hornhaut am ganzen Körper, ich kann viel aushalten", sagte sie einmal. Wer ist’s?

Lösung aus Nr. 49:



Die Malerin Berthe Morisot (1841 bis 1895) wurde von Jean-Baptiste Camille Corot unterrichtet. 1870 begegnete sie ihrem Mentor Édouard Manet, stellte ab 1873 mit den Impressionisten aus. In späten Werken orientierte sie sich an Claude Monet und arbeitete plastisch