Amerika nimmt von immer mehr Ereignissen zwei völlig unterschiedliche Bilder mit nach Hause. Wo die eine Hälfte nach dem Attentat von San Bernardino das Problem des allzu freien Zugangs zu Waffen sieht, erkennt die andere Hälfte das Problem in radikalisierten amerikanischen Muslimen.

Barack Obama war einmal angetreten, solche Gräben zu überbrücken. Aber inzwischen versucht er es kaum mehr. So wird er selbst zum Hindernis für ein strengeres Gesetz zur Waffenkontrolle.

Am Tag nach dem Attentat in San Bernardino standen im Kongress zwei Gesetze zur Abstimmung, die den Waffenbesitz einschränken sollten. Das eine hätte es Menschen, die auf der No-Fly-Liste für Terrorverdächtige stehen, untersagt, Waffen zu kaufen. Das andere hätte eine verpflichtende Hintergrunduntersuchung beim Onlinekauf von Waffen eingeführt. Der Kongress stimmte in beiden Fällen dagegen, fein säuberlich entlang der Parteigräben. Demokraten dafür, Republikaner dagegen.

Letzteren hat Obama die Sache zu leicht gemacht, indem er auf den größten Terrorangriff auf amerikanischem Boden seit dem 11. September ausschließlich mit dem Ruf nach strengerer Waffenkontrolle reagierte.

Nach jeder Massenschießerei macht Obama den Amerikanern deutlich, für wie rückständig er die amerikanischen Waffengesetze erachtet. In keinem anderen entwickelten Land kämen so viele Menschen durch Schusswaffen ums Leben wie in den USA. Und nun 14 Tote und 21 Verletzte bei der Massenschießerei Nummer 352 in diesem Jahr. Weniger Waffen, weniger Tote, mehr Sicherheit: Das klingt so einfach wie überzeugend. Die New York Times sieht es genauso und veröffentlicht zum zweiten Mal in der Geschichte der Zeitung einen Kommentar auf der ersten Seite, einen flammenden Appell, Schnellfeuergewehre zu bannen.

Doch zwei Drittel der US-Amerikaner geben in einer Umfrage an, sich von Obama nicht mehr ausreichend geschützt zu fühlen. Sie greifen nach anderem, das ihnen Sicherheit gibt. Seit San Bernardino sind die Waffenverkäufe sprunghaft angestiegen – und die Umfragewerte für Donald Trump. Obama hat die politische Angstverarbeitung den Demagogen unter den republikanischen Präsidentschaftskandidaten überlassen.

In seiner Rede an die Nation wollte er die Amerikaner überzeugen, dass er die Bedrohung durch den Terrorismus ernst nehme. Alle Fernsehsender übertrugen zur besten Sendezeit die Rede aus dem Oval Office.

Es hätte eine kraftvolle Rede werden müssen, die Angst der Amerikaner ernst nehmend und Wärme spendend. So wie nach dem Attentat des rechtsextremen Jugendlichen Dylann Roof auf die schwarze Kirchengemeinde in Charleston. Es wäre eine politische Aufgabe, das Land in seiner Aufgewühltheit anzusprechen und zwei so verschiedene Bilder, wie es sie von San Bernardino in den Köpfen der Amerikaner gibt, zum Verschmelzen zu bringen. Aber Obama kann das nicht.

Seine Ansprache klang pflichtschuldig. Hängen blieb: Der IS ist nicht so gefährlich, wie ihr denkt; ich ändere meine Strategie nicht; was wir im Nahen Osten machen, funktioniert; und da wir nicht jeden einsamen Wolf, der in Amerika zum Attentäter wird, stoppen können, muss der Kongress eben strengere Waffengesetze erlassen. Wer die Angst der Bevölkerung mit einem kalten Klirren an sich abprallen lässt, liefert der anderen Seite den Vorwand, trotzig jede Gesetzesänderung abzulehnen.

Die Verkaufszahlen im Waffenhandel schnellten nach Obamas Rede abermals in die Höhe.