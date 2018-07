Wahrscheinlich ist dies kein guter Moment, um einen optimistischen Artikel über Brasilien zu schreiben. Schon gar nicht, wenn man im ZEIT-Büro in Rio de Janeiro sitzt. In der Stadt sind vor dem Wochenende Zentralbankökonomen vor die Presse getreten, um ihre Wachstumsschätzung für 2016 abzugeben: minus zwei Prozent. Die Herren fügten aber gleich hinzu, dass andere Ökonomen viel schlimmere Prognosen aufstellen.

Zuvor hatte die Rating-Agentur Moody’s mitgeteilt: Anleihen aus dem Land würde man wohl bald als "Junk" einstufen, als Hochrisikopapiere, die ein vorsichtiger Investor am besten gleich abstößt. Wozu im Augenblick auch unkalkulierbare Risiken eingehen? Anders als noch vor ein paar Jahren gibt es auf der Welt wieder vielfältige Anlagechancen, die weniger riskant sind. Vor allem gilt das für die USA, wo womöglich schon in dieser Woche wegen der anziehenden Konjunktur wieder die Zinsen steigen.

Beim genaueren Hinsehen ist der Moment für einen optimistischen Artikel aber doch nicht so schlecht. Der Großinvestor Baron Rothschild soll einmal die Finanzmarkt-Binsenweisheit geprägt haben, dass man stets bei "Blut in den Straßen" investieren solle: Wenn also alles so schlimm sei, dass man sich kaum noch einen Abstieg vorstellen könne. Ob man mit seiner zynischen Investorenlogik etwas anfangen kann oder nicht: Der "Blut in den Straßen"-Moment ist in Brasilien jedenfalls gekommen.

Da ist nicht nur diese schwere Kontraktion der Wirtschaft über mehrere Jahre hinweg – ausgelöst dadurch, dass China heute weniger Erz und Öl kauft als früher, worunter Brasilien als wichtiger Rohstoffproduzent leidet. Die brasilianische Währung ist gegenüber Dollar und Euro stark abgerutscht, was Auslandsschulden nun teurer macht. Die Inflation zieht an – aufs Jahr hochgerechnet, steigen die Preise um etwa zehn Prozent –, was vor allem den Armen schadet und Erinnerungen an die Jahre der Hyperinflation weckt.

Ausgerechnet jetzt sind die Spitzen von Wirtschaft und Politik in Brasilien zum Teil völlig lahmgelegt. Nach einer Serie von Korruptionsskandalen wurden reihenweise Wirtschaftskapitäne und Spitzenpolitiker ins Gefängnis gesteckt. Die Regierung steckt in einer Fehde mit der Opposition, die sie im Parlament blockiert. Die Konservativen haben ein Amtsenthebungsverfahren gegen die Präsidentin Dilma Rousseff gestartet (nicht wegen Korruption, sondern wegen einer juristischen Spitzfindigkeit), im Gegenzug wurden am Dienstag Wohnhäuser des Parlamentschefs von der Polizei durchsucht – um Korruptionsbeweise zu finden.

Was könnte, um Himmels willen, aus einer solch verfahrenen Situation wieder hinausführen?

Es klingt paradox, aber ausgerechnet in einigen Hiobsbotschaften aus Brasilien verbergen sich gute Nachrichten auf mittlere Sicht. Schon im Brasilienboom der vergangenen 15 Jahre machte der Export von Öl, Soja und Erzen nur einen Teil des viel zitierten "brasilianischen Wirtschaftswunders" aus. Der andere vielversprechende Teil war eine Belebung der Binnenwirtschaft, die wiederum ein Ergebnis politischer Weichenstellungen war. Umfangreiche Sozialprogramme der linken Regierungen von Lula da Silva und Dilma Rousseff haben eine neue Schicht von Konsumenten geschaffen. Sie kaufen Fernseher, Kühlschränke, Motorräder und Markenkleidung und beleben die Nachfrage sehr viel stärker als die angestammte, bereits gesättigte Mittelschicht.

Wirtschaftskrise hin oder her: Keine brasilianische Regierung, ob links oder rechts, könnte in den kommenden Jahren politisch überleben, wenn sie die neu entstandene Konsumentenschicht wieder in die Armut abrutschen ließe. Die "neue Mittelschicht" macht schon mehr als die Hälfte der Brasilianer aus, ist also wahlentscheidend, und so werden auch künftig die brasilianischen Sozialprogramme ausgebaut, egal, wer das Land regiert. Brasiliens Binnenmarkt bleibt auf Dauer ein Selbstläufer.

Interessant dabei ist, dass ein Großteil des Einkaufsbooms der vergangenen Jahre mit dem ausdrücklichen Segen des Staates über Kreditkarten und Raten finanziert wurde. Brasiliens Finanzwirtschaft leidet nun im Abschwung dennoch weder unter einer nicht zu bewältigenden Masse geplatzter Konsumentenkredite noch unter Zusammenbrüchen überlasteter Kreditinstitute. Es sieht auch nicht danach aus, als würde das künftig passieren. Die Banken sind recht gesund.

Und was ist mit der Welle von Korruptionsskandalen, der spektakulären Zahl von Untersuchungen, Anklagen und Festnahmen von Spitzenpolitikern und Firmenmanagern?

International löst das gerade viel Kopfschütteln und Verdruss aus – doch diese Skandalwelle ist wahrscheinlich die beste Nachricht für die brasilianische Wirtschaft seit langer Zeit. Eine junge Generation von Staatsanwälten bricht Tabus, belangt Persönlichkeiten, die als unantastbar galten, und will so eine Korruptionskultur verändern, die seit Jahrzehnten zu den größten Wachstumsbremsen in Brasilien gehört. Wenn es so weitergeht, könnte in ein paar Jahren das nächste "brasilianische Wirtschaftswunder" noch mal sehr viel nachhaltiger ausfallen.