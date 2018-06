Naturverbundenheit, Entschlusskraft, Freude, Disziplin und Unabhängigkeit. So feiert das Museum Oskar Reinhart in Winterthur zurzeit die großen Schweizer Nationalmaler: Hodler, Anker. Giacometti. Man zeigt die Meisterwerke der Sammlung Christoph Blocher. Doch es gibt auch eine andere Hodler-Sammlung. Eine, mit der sich das Heimat-Klischee weniger gut bedienen lässt. Um sie zu sehen, muss man nach Sarajevo reisen. Dort, im Depot der staatlichen Kunstgalerie, lagert die Kollektion Cerani-Ćišić.

Zusammengetragen wurde sie von Jeanne Cerani-Ćišić, die Ferdinand Hodler 15 Jahre lang als Modell, aber auch als Geliebte begleitete. Ihren zweiten Ehemann, Mehmed Ćišić, einen jugoslawischen Diplomaten, lernte Jeanne nach Hodlers Tod kennen. Ihm folgte sie – und mit ihr ihre Sammlung – nach New York, Chicago und zuletzt auch in seine Heimatstadt Mostar. Als das Ehepaar Mitte der 1950er Jahre verstarb, kam die Kollektion 1983 über einige Zwischenstationen in den Besitz der Kunstgalerie.

Beim "bosnischen Hodler" geht es ums mondäne Leben, um Schwäche, Muse, Lust und Empfindsamkeit. Nicht, weil unter den über 200 Arbeiten gerade mal zwei Landschaften zu finden sind. Sondern weil der Werdegang der Sammlung Cerani-Ćišić ein kleiner Skandal ist. Die Dame, deren Antlitz einst das Medaillon auf der Rektoseite der Fünfzigfrankennote zierte, die Hodler 1909 im Auftrag der Schweizer Nationalbank entwarf, wagte es, das Werk des großen Meisters anzurühren.



Nicht weniger als ein Drittel der Werke in Sarajevo hat Jeanne modifiziert. Eigenhändig brachte sie Hodlers Unterschrift auf den Blättern an, beschrieb sie mit Widmungen an sich selbst, aquarellierte und ergänzte einzelne Bilder. Den Eingang ins Maggiatal versah sie mit blauen Wellenlinien, das Gewand von Hodlers Schwester Marie-Louise mit Schulterfalten, das Porträt seiner Gattin Berthe frischte sie mit einer neuen Frisur auf, bei ihrem eigenen Bildnis korrigierte sie Augenbrauen und Lider. Eine trotzige Geliebte eroberte ihr Revier. Dies, obwohl sie das Vertrauen des Künstlers genoss und sich in seinem Atelier frei bewegen konnte, worauf die große Anzahl der Hodler-Werke in der Sammlung Charles-Ćišić zurückzuführen ist.

Schönheitskorrekturen an der Kunst: Die Methoden sind nicht immer so drastisch wie bei der Hodler-Muse Jeanne. Wie das Beispiel in Winterthur zeigt, lässt sich auch mit Interpretationen so einiges in die Werke hineinkolorieren.