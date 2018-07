Wenn Sie an diesem Donnerstag diese Ausgabe der ZEIT in die Hand nehmen, dann hat es höchstwahrscheinlich keinen Crash gegeben. Dabei ist etwas ganz Unerhörtes passiert: Die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) hat – so sah es zumindest bei Redaktionsschluss am Dienstag aus – die Leitzinsen erhöht. Erstmals seit zehn Jahren.

Ganze Heerscharen von Ökonomen haben vor diesem Augenblick gewarnt. Vor der Panik an den internationalen Finanzmärkten, die dadurch ausgelöst würde. Vor den politischen Verwerfungen in den Schwellenländern, die während der niedrigen Zinsen von amerikanischem Kapital überschwemmt wurden. Vor transatlantischen Spannungen, die dadurch ausgelöst würden.

Und in der Tat: Als die Fed vor zwei Jahren schon einmal versuchte, die Geldpolitik zu straffen, gingen die Börsen weltweit auf Talfahrt. Diesmal ist im Vorfeld der Entscheidung alles ruhig geblieben – und alles deutet darauf hin, dass die Finanzmärkte mit den höheren Zinsen leben können.

Seit vor mehr als dreißig Jahren das Weltwährungssystem von Bretton Woods kollabiert ist, kann im Prinzip jeder tun und lassen, was er will. Die Wechselkurse sind nicht mehr festgeschrieben, sondern können frei schwanken. Das stößt vor allem bei radikalen Währungsreformern auf Kritik. Ende der neunziger Jahre wollte Oskar Lafontaine als deutscher Finanzminister die Währungen stärker reglementieren, und neuerdings gewinnt dieser Vorschlag wieder Anhänger. Doch die amerikanische Zinswende zeigt jetzt: Es scheint auch so ganz gut zu funktionieren.

Dabei hatte die Fed keine leichte Entscheidung zu treffen. Einerseits kühlt sich die Weltkonjunktur gerade ab, was für niedrigere Zinsen spricht. Anderseits geht die Arbeitslosigkeit in den USA zurück, und die Wirtschaft ist damit nicht mehr im bisherigen Maße auf Unterstützung durch die Notenbank angewiesen. Schließlich haben extrem niedrige Zinsen ja auch schädliche Nebenwirkungen und verleiten die Investoren an den Finanzmärkten dazu, höhere Risiken einzugehen.

Deshalb halten es viele Ökonomen für angebracht, dass die Zinsen in den USA nach Jahren des Sinkens und Stagnierens auf niedrigem Niveau nun wieder etwas steigen – zumal die Geldpolitik auch nach dieser Entscheidung im historischen Vergleich immer noch extrem locker bleibt. Die Vereinigten Staaten befinden sich schlicht in einer anderen konjunkturellen Phase als Europa, wo die Krise noch lange nicht ausgestanden ist. Das müssen die Notenbanken berücksichtigen. Es ist schließlich ihr gesetzlicher Auftrag, sich um das wirtschaftliche Wohl in ihrem jeweiligen Währungsgebiet zu kümmern – und nicht um die Lage anderswo.

Eine globale Geldordnung würde letzten Endes eine Weltregierung voraussetzen

Auch auf die Empfindlichkeiten der Schwellenländer mit ihren hohen Auslandsschulden kann die Fed deshalb kaum Rücksicht nehmen. Niemand hat diese Länder gezwungen, sich mit amerikanischem Kapital vollzusaugen – und es gibt Instrumente, mit denen sich verhindern lässt, dass das Geld wegen steigender Zinsen nun schlagartig wieder zurückströmt. Der Internationale Währungsfonds beispielsweise empfiehlt, in solchen Fällen zur Not den freien Kapitalverkehr einzuschränken.

Die Welt braucht also deshalb noch keine globale Geldordnung. Diese würde letzten Endes eine Weltregierung voraussetzen, die für die demokratische Legitimation dieser Ordnung sorgt und ihre Regeln durchsetzt. Weil eine solche Instanz fehlte, ist Bretton Woods damals krachend gescheitert. Und selbst in einem politisch und ökonomisch vergleichsweise homogenen Gebilde wie der Euro-Zone tun sich die Mitgliedsstaaten schwer, jene Disziplin aufzubringen, die eine einheitliche Geldpolitik erfordert.

Deshalb bleiben auf absehbare Zeit nur sanfte Methoden der internationalen Abstimmung. Und die gibt es durchaus. Die Abwesenheit fester Regeln bedeutet ja nicht, dass sich die Zentralbanken nicht austauschen. Es existiert eine Vielzahl von offiziellen und inoffiziellen Kanälen, über die die Notenbanker miteinander in Kontakt treten. Sie treffen sich bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel, bei den Finanzministerkonferenzen der G 20 und bei den Tagungen des Internationalen Währungsfonds. Mario Draghi, der Präsident der Europäischen Zentralbank, spricht auch direkt mit seiner amerikanischen Kollegin Janet Yellen – wenn es wirklich wichtig ist.

Solche Zusammenkünfte fördern das gegenseitige Verständnis und münden manchmal sogar in inoffizielle Absprachen. Dass die Zentralbank der Europäer bei ihrer jüngsten Sitzung vor zwei Wochen die Märkte etwas weniger stark mit Geld geflutet hat als erwartet, hängt auch damit zusammen, dass die Europäer den Amerikanern die Zinswende nicht vermasseln wollten.

Das Argument lautet vereinfacht so: Hätte die Europäische Zentralbank die Zinsen stärker gesenkt, hätten noch mehr Investoren ihr Geld aus Europa abgezogen und in den USA angelegt. Dadurch hätte der Dollar wahrscheinlich aufgewertet, was wiederum die amerikanische Exportwirtschaft belastet hätte. Und der Fed wäre es dann schwerer gefallen, die Geldpolitik zu straffen. So legte der Euro im Vergleich zum Dollar sogar etwas zu, was die Entscheidung etwas leichter macht.

Mehr ist unter den gegenwärtigen Bedingungen internationaler Politik wohl nicht möglich.